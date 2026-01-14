Vídeo: Mejor infraestructura y menos trámites podrían traer más inversiones logísticas en Guatemala

Pese a que Guatemala cuenta con ventajas para los inversionistas, como su estabilidad económica y su ubicación geográfica, aún existen retos que superar para que más empresas de logística se instalen en el país. “Venimos creciendo, aunque tengamos las carreteras, puertos y aduanas saturadas. Nuestra geografía nos da mucha ventaja competitiva porque también somos la economía más grande de Centroamérica; al final, siempre somos atractivos para la inversión, aunque tengamos varios rezagos logísticos”, explicó Herlindo Herrera, director de Comunicaciones de la Gremial de Logística.

Esto se dio a conocer en La Charla, segmento del programa Guatemala No Se Detiene, en el cual Herrera, junto a Karla Bolaños, directora de Apoyo a la Inversión Productiva y Competitividad de la Municipalidad de Guatemala, y Rocío Lazo, presentadora del programa, conversaron sobre una pregunta central: ¿cómo facilitar la instalación de más empresas de logística en el país?

“Hay varias cosas en las cuales podemos mejorar, empezando por el tema de infraestructura. Los centros de distribución logística tienen que ir acompañados de mejoras en la infraestructura para que seamos muchísimo más atractivos para otras empresas”, destacó Bolaños.

Según Herrera, los inversionistas, antes de invertir en un territorio, suelen prestar atención a aspectos básicos como la capacitación técnica de las personas en el lugar de inversión, la certeza jurídica, las distancias y el tiempo que el país les retrasa para hacer exportaciones o importaciones. “También algo que a veces no se da cuenta la población en general: los trámites burocráticos que tiene que pasar el empresario”, añadió.

Cómo agilizar los trámites

Desde el sector público, Bolaños señaló que el país cuenta con agencias de atracción de inversión, las cuales sirven como guía para los accionistas. “Nuestro trabajo no es solo atraer estas empresas, sino acompañarlas en todo el proceso de instalación”, explicó. Sin embargo, recalcó que para lograr mejoras y optimizar los espacios de oportunidad es necesario contar con una ventanilla ágil para reducir los tiempos en los trámites.

De acuerdo con Herrera, las condiciones por mejorar en el país son básicas. La primera es habilitar. “En Guatemala tenemos un gran problema: si hay un derrumbe o un bloqueo en carretera, no se habilitan puntos alternos. La segunda es operar. No tenemos realmente alguien que opere adecuadamente todas las carreteras e infraestructura del país. La otra parte vital es ampliar lo existente y mejorarlo”, expuso.

Bolaños propuso trabajar en conjunto con diversas instituciones para evitar la burocracia en los procesos y replicar estos esfuerzos en otros municipios. “Esas ventajas de reglamentos y procesos, de agilizar los trámites y replicarlos en otros municipios, pueden facilitar la descentralización del sector industrial en la ciudad de Guatemala, para que podamos irnos a las periferias y a otros departamentos”, enfatizó.

Para Bolaños, esos municipios, aparte de Villa Nueva, podrían ser los que conforman la Mancomunidad del Sur, como Amatitlán y San Miguel Petapa, así como fuera del departamento de Guatemala: Zacapa.

Mejor infraestructura

La infraestructura continúa siendo un reto en el país. Bolaños considera que debe ser tomada como una prioridad para conseguir más inversión. “El tema de la reducción de tiempos en el puerto también es otro que puede ser un facilitador para la atracción de inversión”, enfatizó.

Además, resaltó que desde la Municipalidad de Guatemala están trabajando en el desarrollo de vías periféricas en la ciudad para ubicar centros logísticos y lograr que el tránsito sea mucho más ágil.

También agregó que el 75 % de la inversión directa proviene de empresas ya establecidas en el país. “Darle prioridad a las empresas logísticas porque, definitivamente, si damos un buen mensaje de que las empresas que están aquí están contentas y que hay desarrollo, otras empresas pueden venir a establecerse”, dijo.

Mayor capacitación

Otro aspecto importante es contar con talento humano capacitado, dependiendo de los sectores en los que invierten las empresas. “Hoy en día tenemos 29 centros de educación, como el Intecap, en donde se puede ir entrenando a las personas”, dijo Bolaños.

En la misma línea, Herrera coincidió en que el mayor capacitador del país es el Intecap y que donde suele tener mayor presencia es donde se están realizando inversiones, como las de logística. “Los centros logísticos se están desarrollando donde el Intecap capacita más. Creo que hay que fortalecer más al Intecap, que es un excelente ejemplo de capacitación técnica, que es lo que necesita el país, junto con la inversión público-privada”.

Acciones pendientes

Para agilizar los trámites hace falta el cumplimiento de la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, aprobada por el Congreso de la República en 2021, según Herrera. “No ha finalizado la digitalización y simplificación de los trámites en el gobierno”.

Además, añadió que se necesita una política de Estado en logística de infraestructura, certeza jurídica y completar las leyes pendientes para puertos y aeropuertos. “Con las leyes que nos hacen falta y tenemos pendientes, podemos mejorar como país”.

Finalizó recalcando que este debe ser un trabajo de todas las partes involucradas: gobierno, diputados y empresarios. “Todos tenemos la obligación de aportar al país para que Guatemala siga creciendo y seamos el mayor hub logístico de Centroamérica”, expresó.