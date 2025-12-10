VIDEO: “Presidente Arévalo debe asumir liderazgo para destrabar el Anillo Regional C-50”

Retomar el liderazgo del proyecto del Anillo Regional C-50 es tarea de la Casa Presidencial, según Juan Carlos Tefel, expresidente del Cacif y presidente de Fogel, quien asegura que en otras administraciones se ha visto que los presidentes sacan adelante proyectos estancados a partir de reunir a los actores de distintos sectores y destacar la prioridad. Para Tefel, el presidente cuenta con los mecanismos, como las aprobaciones de otros ministerios e instancias de gobierno.

“Un liderazgo activo desde la presidencia, cumpliendo la ley, podría acelerar mucho esos procesos”, destacó Tefel.

Esto se dio a conocer durante La Charla, el programa de Guatemala No Se Detiene, en el que se abordó la pregunta “¿Cuáles son los pasos necesarios para poder acelerar la construcción del Anillo Regional C-50?”, junto a José Rodrigo Orellana, subdirector de la Dirección General de Caminos; Tefel, y Rocío Lazo, presentadora del programa.

Desde el inicio del proyecto, que comenzó su ejecución con el plano 8 en el 2022, no se ha visto un empuje claro desde las cabezas, según Tefel, quien sostiene que un liderazgo fuerte enviaría el mensaje de que el proyecto es una prioridad, alinearía a los ministerios y pondría el asunto en la agenda nacional.

Este proyecto consta de ocho tramos, los cuales, si el financiamiento fuera constante, podrían completarse en nueve años, argumentó Orellana.

El principal cuello de botella

Para Tefel, la falta de avance en este proyecto obedece a la escasa coordinación y prioridad del gobierno central, al que atribuye el principal cuello de botella: “Si bien es cierto que hay avances, también vemos asuntos como partidas presupuestarias que se asignan y luego se quitan, licitaciones que fracasan y una sensación general de que el proyecto no tiene el empuje que amerita”.

Desde otra perspectiva, Orellana señaló que el principal cuello de botella es el financiamiento. El funcionario explicó que, dentro de las estructuras estatales, este es un proceso complejo, debido a la rigidez de los presupuestos, las partidas específicas y las normas que los regulan.

Los proyectos ya adjudicados han estado suspendidos desde el 2022 o el 2023 por falta de financiamiento, aseguró Orellana. Desde el punto de vista técnico, afirmó, se han logrado avances, pero reiteró que el financiamiento ha quedado rezagado.

“El financiamiento sí es una realidad y es un problema. Pero no es que no haya dinero. Dinero hay. Lo que no hay es voluntad para adjudicar y ejecutar los fondos”, sostuvo Tefel, quien recordó que recientemente se aprobó el Presupuesto General de la Nación, por más de Q160 millones, de los cuales el proyecto representaría alrededor del 7%.

Asimismo, el empresario calificó como “irresponsabilidad” del Ejecutivo, el Ministerio de Finanzas y el Congreso, no asignar presupuesto a un proyecto de esa magnitud. Para Tefel, lo ideal sería contar con el proyecto listo en tres o cuatro años, lo cual consideró posible, siempre que se cuente con la prioridad y los recursos necesarios.

Acciones para destrabar

Otra de las opciones para destrabar el proyecto es asignar ciertos tramos a la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP). No obstante, Orellana destacó que la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria abarca únicamente las rutas centroamericanas, mientras que este proyecto contempla la apertura de rutas nuevas.

“Estimamos que alrededor del 40% es apertura de brecha, y el otro 60% aproximadamente busca rutas existentes para ampliarlas”, afirmó Orellana, quien añadió que, con base en esto, la DIPP podría hacerse cargo de las conexiones con la CA-9 Norte, la CA-1 Oriente y la CA-2 Occidente, únicamente en los puntos de entronque.

Por otro lado, el funcionario señaló que es necesario crear sistemas que se autorregulen frente al factor humano, es decir, que reduzcan la discrecionalidad y aseguren la adjudicación de proyectos a empresas serias. Orellana consideró como una ventaja el nuevo liderazgo proveniente del Ministerio de Comunicaciones, el cual, según el subdirector de la DGC, ha sostenido reuniones con Segeplán para formular y registrar proyectos.

Desde otra perspectiva, Tefel indicó que se ha propuesto una mesa de inversión liderada por el presidente de la República, con todas las instancias de gobierno clave, y que funcione como una especie de ventanilla única de inversiones. Esta, para Tefel, debería ser la primera gran acción para establecer prioridades y lograr que los ministerios se alineen.