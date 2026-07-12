Hombre que caminaba por una banqueta muere atropellado en el Trébol de Vista Hermosa

Un hombre de aproximadamente 55 años murió la mañana de este domingo luego de ser atropellado por un bus extra urbano en el paso a desnivel del Trébol de Vista Hermosa, en la zona 15 capitalina.

De acuerdo con la información preliminar, el incidente ocurrió cuando un vehículo particular colisionó contra la unidad de transporte colectivo y, tras el impacto, se dio a la fuga.

Según los cuerpos de socorro, el peatón caminaba sobre la banqueta cuando fue arrollado por el bus involucrado en la colisión. La víctima sufrió politraumatismo y falleció en el lugar.

🚨PERSONA FALLECIDA🚨



📍Paso a desnivel Trebol de Vista Hermosa zona 15 Ciudad Capital



Hombre de aprox. 60 años, por politraumatismo sin identificar.



⚠️Conduzca con precaución por el sector#1Cia#75añosCVB pic.twitter.com/P5bRggr2EU — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) July 12, 2026

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) acudieron al sitio para coordinar el tránsito y realizar las diligencias correspondientes, mientras las autoridades investigan las circunstancias del accidente.

Momentos después del atropellamiento, Amílcar Montejo, portavoz de la PMT, confirmó que agentes de la Policía Nacional Civil informaron que el conductor de un vehículo, bajo sospecha de haber estado involucrado en el percance, fue localizado y detenido en bulevar Los Próceres y 8a. avenida de la zona 10.

Hecho vehicular.



📍 Ubicación

Trébol Vista Hermosa, zona 15, dirección oriente.



✅ Situación

Se reporta colisión en la que un vehículo particular impactó contra un bus urbano. Posteriormente, el vehículo particular se dio a la fuga.



Agentes de la PMT se dirigen al lugar para… pic.twitter.com/HPbkAwnLW1 — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) July 12, 2026

Confirman que una persona falleció en hecho vehicular sobre Trébol Vista Hermosa.



Supuestamente el vehículo que impactó con bus se dio a la fuga, escapó, y ya tienen detenido un vehículo bajo sospecha de su participación en bulevar Los Próceres 8 avenida de la zona 10.… pic.twitter.com/QUvV0LKV8j — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) July 12, 2026

Una jornada con diversos incidentes ha dejado este fin de semana, al menos una persona fallecida y varios heridos, entre ellos víctimas de accidentes de tránsito y ataques armados registrados en distintos puntos del país.

Otro accidente en las últimas horas ocurrió en el kilómetro 37 de la ruta al Pacífico, donde Bomberos Voluntarios rescataron a una persona de 25 años que quedó atrapada dentro de un automóvil.

Los socorristas utilizaron equipo hidráulico para liberarla y posteriormente fue trasladada al Hospital de Amatitlán.

En San Pedro Ayampuc se reportó un incidente armado en la aldea San Luis Buena Vista. Bomberos Voluntarios localizaron a un adolescente de 17 años fallecido debido a heridas provocadas por arma de fuego.

Además, en la 23 calle de la zona 1 capitalina, un hombre de 22 años resultó herido tras recibir un disparo en una de sus piernas.

Mientras que en el kilómetro 193.5 de la ruta hacia Huehuetenango, Bomberos Voluntarios reportaron el rescate de un hombre que quedó atrapado dentro de un vehículo. La víctima fue estabilizada tras presentar trauma de cráneo y posteriormente trasladada al Hospital Nacional de Totonicapán.

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