Acusada de integrar red que desfalcó al CHN se presenta ante juzgado tras ser declarada en rebeldía

Silvia Sánchez Ochoa se presentó este martes 6 de enero al Juzgado Segundo Penal para ponerse a disposición de las autoridades y resolver su situación legal. Es la décima persona sindicada en el caso por el desfalco al banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN). Según la investigación, integraría una estructura que habría desfalcado a la entidad bancaria por Q20 millones.

El pasado 5 de enero, el juez Mario Hichos la declaró en rebeldía, junto a otras dos personas, debido a que no comparecieron ante la judicatura, a pesar de habérseles dado la posibilidad de hacerlo voluntariamente.

En la audiencia anterior, el Ministerio Público informó al juez que la sindicada manifestó su interés en resolver su situación legal. El juzgador indicó desconocer dicha solicitud y, por ello, la declaró en rebeldía, aunque aclaró que, de haber tenido conocimiento de la petición de audiencia, revocaría esa decisión.

Sánchez se presentó al juzgado para dar inicio a la audiencia de primera declaración, la cual se realizará junto a Sofía del Carmen Lam López y Erick Fernando Arévalo, quienes comparecieron el lunes 5 de enero, pero cuya audiencia fue aplazada.

Debido a la reserva judicial del proceso, se desconoce con exactitud cuál pudo ser la participación de cada uno dentro del caso. La reserva fue decretada porque existen órdenes de captura pendientes y las audiencias se realizan a puerta cerrada.

El juez Hichos también declaró en rebeldía a Sven Refenhoefp Greenberg, exgerente general del CHN, y a Pedro Duque, quienes se encuentran prófugos. El juzgador otorgó al Ministerio Público un plazo de 24 horas para divulgar sus fotografías en redes sociales y medios de comunicación.

El pasado 15 de diciembre, siete personas fueron ligadas a proceso penal por los delitos de estafa propia en forma continuada, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y uso de documentos falsificados.

