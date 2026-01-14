Alcalde de Moyuta, Jutiapa, Carlos Roberto Marroquín, amenaza de muerte a personal de la PNC y del Mingob

“Nadie es superior a la ley”, respondió el Departamento de Comunicación Social de la Policía Nacional Civil (PNC) ante las supuestas amenazas del alcalde de Moyuta, Jutiapa, Carlos Roberto Marroquín Fuentes, contra esa institución y el Ministerio de Gobernación (Mingob).

A Marroquín lo grabaron mientras dirigía un discurso durante una reunión con el Consejo Municipal de Desarrollo (Comude) en ese municipio. En su intervención dijo que no permitiría que la Policía realizara ciertas investigaciones.

“Yo me cuido, así es que, amigos policías, Gobernación en general, si por ahí anda alguna patrulla o algunos carritos haciendo ciertas investigaciones, no se me paseen muy cerca, porque, de repente, les voy a estornudar un par de fusiles de mi carro para sus carros, y creo que no la van a contar”, dijo el jefe edil.

La comuna publicó un video en el que afirma que esas declaraciones fueron sacadas de contexto y que la interpretación ha sido incorrecta.

“El fragmento que se ha compartido de manera aislada no representa el mensaje completo y ha dado lugar a una malinterpretación. En ningún momento existió amenaza alguna hacia la Policía Nacional Civil ni hacia ninguna institución”, respondió la municipalidad.

Alcalde dice que los policías lo pueden matar

El jefe edil aseguró haber identificado un vehículo en el que posiblemente viajaba personal de la Policía. Aunque no los detuvo ni les pidió identificaciones, sospecha que eran agentes, por sus rostros.

“No sabemos si pueden andar haciendo cosas buenas o pueda que se anden ganando los billetillos para poner a otro alcalde y matar al alcalde que está”, dijo Marroquín.

Afirmó que ha identificado a miembros de las fuerzas de seguridad que trabajan bien en el municipio, pero sospecha que otros no.

“Sí, ya andan unidades que trabajan en la institución que andan mal, y pues se van a estrellar”, añadió.

MP dice que PNC no ha presentado denuncia por amenazas

De acuerdo con el departamento de Comunicación Social del Ministerio Público, no han recibido ninguna denuncia por parte de la PNC o Ministerio de Gobernación ante lo expresado por Marroquín

"En consecuencia, no se cuenta con elementos que permitan el inicio de una investigación. Asimismo, se ha verificado que las manifestaciones difundidas en redes sociales constituyen la única referencia sobre los hechos señalados, sin que exista respaldo documental, audiovisual o grabaciones que permitan corroborar dichas afirmaciones", comentó.

¿Quién es Carlos Roberto Marroquín Fuentes?

Marroquín es hermano de Jorge Marroquín Fuentes, capturado en El Salvador en mayo del 2017 cuando trasladaba 840 kilos de cocaína, valorados en más de US$21 millones.

Luego de la detención de su hermano, contra el jefe edil no se presentó una solicitud de retiro de inmunidad por posibles vínculos con el narcotráfico. En esa ocasión, las autoridades afirmaron que no identificaron que Marroquín estuviera incurriendo en algún delito.

Ataques armados y clima de violencia

Marroquín Fuentes ha sido blanco de varios atentados armados. Entre el 2013 y el 2014, se reportaron al menos cuatro ataques contra él o su círculo cercano. En esos hechos, el alcalde resultó ileso, pero familiares y guardaespaldas sufrieron heridas de bala.

Tras los atentados, el propio alcalde atribuyó los ataques a disputas políticas y conflictos de poder local, en un municipio ubicado en una zona fronteriza con El Salvador.

La Policía ha identificado que en ese municipio operan bandas de contrabandistas y narcotráfico.

Trayectoria política

Marroquín Fuentes ha sido elegido alcalde en cuatro ocasiones y, en el 2026, suma 14 años al frente de la comuna.

Fue electo por primera vez en las elecciones municipales del 2011 con el extinto partido Unidad del Cambio Nacional (UCN). Asumió el cargo en enero del 2012 y, desde entonces, ha logrado mantenerse de forma continua mediante sucesivas reelecciones.

En el 2015 fue reelecto por el también extinto partido Libertad Democrática Renovada (Líder), para el período 2016-2020. En el 2019 ganó con el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), también cancelado. En el 2023, fue nuevamente electo, esta vez por el partido Vamos para el período 2024-2028.