Alerta anónima y un K-9: el operativo en el que la PNC incautó 32 paquetes de droga en ruta al Pacífico

Una denuncia anónima al número 1577 activó los protocolos por parte de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público en contra de dos presuntos narcotraficantes.

De acuerdo con la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA), se llevó a cabo un operativo en el kilómetro 68.3 de la ruta al Pacífico.

“La SGAIA montó un operativo en el km 68.3, jurisdicción de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, donde interceptaron la camioneta P-400KJJ, color rojo, marca Kia”, señaló la PNC.

Agregó que un perro entrenado para detectar droga alertó sobre posibles ilícitos ocultos dentro del vehículo.

“El K-9 Berta detectó que en una caja de plástico negra que estaba dentro del baúl se localizaron 32 paquetes de nailon con marihuana, con un peso de 86.25 libras”, comentó la subdirección antinarcótica.

El informe policial indicó que las bolsas de droga iban identificadas con nombres como “Chese”, “Diesel”, “Plomo” y “Oreo”. Además, señaló que la droga incautada tiene un avalúo de Q27 mil 949.

La PNC capturó a Reynaldo Ismael Navarijo Robles, de 27 años, y a Anderson Marco Tulio Pineda Godínez, de 23, ambos de nacionalidad guatemalteca.

A los sospechosos también les fueron incautados dos teléfonos celulares y la camioneta en la que trasladaban la marihuana.