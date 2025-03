Alicia Franco: “La imparcialidad e independencia están garantizadas”

La abogada Alicia Franco asumió la Presidencia del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang). Uno de sus objetivos según dijo en una entrevista con Prensa Libre, es revitalizar el papel del gremio en la defensa del estado de Derecho y fortalecer la ética profesional.

La toma de posesión se llevó a cabo pese a un amparo interpuesto por las autoridades anteriores, quienes cuestionan los resultados de las recientes elecciones del Cang.

—¿Cuál es su principal visión para el Tribunal de Honor durante su presidencia?

Durante mi gestión se hará una renovación y modernización del Tribunal de Honor. Promoveré una cultura preventiva y correctiva basada en los principios éticos de los agremiados.

—¿Cómo garantizar que el Tribunal de Honor actuará con total imparcialidad, principalmente en casos de alto perfil?

La imparcialidad e independencia están garantizadas por la experiencia y solvencia de todos los integrantes del Tribunal de Honor. Con eso le puedo decir que actuaremos con total objetividad en cada uno de los casos que se nos presenten.

—¿Qué papel juega el Colegio de Abogados en la defensa del estado de Derecho?

El Colegio debe asumir un papel protagónico como asesor y también como demandante en defensa del estado de Derecho. Ha estado muy pasivo ante los problemas nacionales y considero que debe pronunciarse con mayor firmeza en temas clave para el país.

El Cang tiene incidencia en comisiones de postulación, como en la de fiscal general. ¿Cree que habrá presiones de funcionarios?

Espero que eso no ocurra, principalmente porque tenemos la solvencia moral para elegir perfiles profesionales idóneos. Le puedo decir que no me dejaré presionar por nadie. Todos los profesionales del Derecho tienen mucha ética y la intención de lograr los cambios que Guatemala necesita.

Tengo la solvencia para seleccionar a los profesionales adecuados y aportar al fortalecimiento institucional del país.

¿Y ha recibido presiones?

—Nunca he recibido ningún tipo de presiones, y mis colegas nunca me han hecho comentarios en relación con que las hayan recibido o hayan sido objeto de llamadas.

—¿Qué retos considera urgentes y que debe enfrentar el gremio de abogados?

—Los retos son recuperar la honorabilidad y los principios éticos de los profesionales agremiados.

—¿Le preocupan algunas faltas éticas de los agremiados?

—La mala praxis y el patrocinio infiel; me refiero a quienes revelan los secretos de sus clientes. También la doble representación que, en diferentes casos, ejercen algunos profesionales.

—¿Qué cree que habría detrás de la intención de impedir que tomaran posesión en el Cang?

—Ellos —la antigua junta directiva— manifestaron que existía un recurso de apelación pendiente de resolver. Podrían tener intereses personales. En realidad, esa es una respuesta que ellos tendrían que dar.