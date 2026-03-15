Amparo busca evitar la juramentación de Astrid Lemus como magistrada de la CC

La magistrada elegida por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Astrid Lemus, es cuestionada por supuesta falta de idoneidad por los abogados Ricardo Sagastume Morales y Diego Sagastume Vidaurre, quienes señalan una aparente subordinación al Organismo Ejecutivo.

Los abogados presentaron este domingo 15 de marzo un amparo en el que exponen que Lemus perdió honorabilidad por una aparente subordinación, tras su ponencia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado 18 de febrero.

El recurso busca frenar la juramentación de Lemus como magistrada de la CC, ahora que ya fue definida la integración de los cinco magistrados titulares y de los cinco suplentes.

Cabe recordar que el pasado 11 de marzo, el presidente Bernardo Arévalo anunció la designación de Annabella Morfín como magistrada titular y de María Magdalena Jocholá como magistrada suplente. Estos fueron los últimos nombres para integrar la CC para el período 2026-2031.

Por el CANG fueron designados Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo; por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala fueron nombrados Julia Marisol Rivera y José Luis Aguirre. Por la Corte Suprema de Justicia están Dina Ochoa y Claudia Paniagua, y el Congreso de la República designó a Roberto Molina Barreto y Luis Rosales.

El amparo presentado por Sagastume Morales y Sagastume Vidaurre busca que Lemus no sea incluida en el decreto legislativo para la juramentación y toma de posesión de los nuevos magistrados de la CC.

“Compromete su independencia e imparcialidad, lo que trae como consecuencia ineludible la repercusión de su incompatibilidad con el ejercicio de la función pública como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad”, se señala entre los argumentos del amparo.

El abogado Sagastume Vidaurre promovió el amparo que dejó fuera a los profesionales de ciencias afines de la elección de magistrados a la CC por el CANG.