Amparo busca evitar la juramentación de Astrid Lemus como magistrada de la CC

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Amparo busca evitar la juramentación de Astrid Lemus como magistrada de la CC

La abogada Astrid Lemus fue elegida como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

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La abogada Astrid Lemus fue elegida por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La magistrada elegida por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Astrid Lemus, es cuestionada por supuesta falta de idoneidad por los abogados Ricardo Sagastume Morales y Diego Sagastume Vidaurre, quienes señalan una aparente subordinación al Organismo Ejecutivo.

Los abogados presentaron este domingo 15 de marzo un amparo en el que exponen que Lemus perdió honorabilidad por una aparente subordinación, tras su ponencia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado 18 de febrero.

El recurso busca frenar la juramentación de Lemus como magistrada de la CC, ahora que ya fue definida la integración de los cinco magistrados titulares y de los cinco suplentes.

Cabe recordar que el pasado 11 de marzo, el presidente Bernardo Arévalo anunció la designación de Annabella Morfín como magistrada titular y de María Magdalena Jocholá como magistrada suplente. Estos fueron los últimos nombres para integrar la CC para el período 2026-2031.

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Por el CANG fueron designados Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo; por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala fueron nombrados Julia Marisol Rivera y José Luis Aguirre. Por la Corte Suprema de Justicia están Dina Ochoa y Claudia Paniagua, y el Congreso de la República designó a Roberto Molina Barreto y Luis Rosales.

El amparo presentado por Sagastume Morales y Sagastume Vidaurre busca que Lemus no sea incluida en el decreto legislativo para la juramentación y toma de posesión de los nuevos magistrados de la CC.

“Compromete su independencia e imparcialidad, lo que trae como consecuencia ineludible la repercusión de su incompatibilidad con el ejercicio de la función pública como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad”, se señala entre los argumentos del amparo.

El abogado Sagastume Vidaurre promovió el amparo que dejó fuera a los profesionales de ciencias afines de la elección de magistrados a la CC por el CANG.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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