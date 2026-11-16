Justicia
Arsenal en un taxi: PNC decomisa fusiles, granadas y cientos de municiones en la calzada Roosevelt
Operativo en la calzada Roosevelt permite decomisar un arsenal en un taxi y capturar a un hombre.
Armas decomisadas en taxi en la calzada Roosevelt, entre la 21 y la 22 avenidas, zona 11. (Foto Prensa Libre: PNC)
La Policía Nacional Civil (PNC) dio detalles del decomiso de un arsenal localizado en un taxi en la zona 11 de la capital.
Según la PNC, investigadores incautaron un arsenal del crimen organizado durante un operativo basado en inteligencia policial en la calzada Roosevelt, entre la 21 y la 22 avenidas, zona 11.
Durante la diligencia, efectuada la noche del domingo 15 de noviembre, fue capturado Hugo “N”, de 60 años, quien conducía un automóvil blanco, rotulado como taxi, con placas A-708BCR, afirmó la PNC.
Los investigadores incautaron tres fusiles, dos pistolas calibre 9 mm, una de ellas con el registro borrado, dos granadas de fragmentación, cinco cargadores para fusil y cuatro para pistola, añadió el informe policial.
Además, decomisaron 118 municiones para fusil y 289 de calibre 9 mm, así como un teléfono celular.
Imágenes compartidas por la PNC muestran el armamento decomisado en el taxi.
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La Policía Municipal de Tránsito informó que durante las diligencias el carril derecho permaneció obstaculizado.
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