Operativos contra taxis piratas en Guatemala: dónde fueron capturados cinco pilotos y qué detectaron las autoridades

El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) compartió detalles sobre la captura de cinco pilotos de taxis piratas durante operativos simultáneos.

Añadió que las diligencias se efectuaron en cinco puntos estratégicos de la capital y estuvieron dirigidas a detectar vehículos que prestan el servicio de transporte de personas sin contar con la autorización correspondiente.

Indicó que, de acuerdo con las verificaciones realizadas, los vehículos transportaban pasajeros sin contar con la identificación ni las autorizaciones legales para desarrollar esta actividad.

Por tal motivo, los vehículos fueron consignados y remitidos al Departamento de Tránsito, mientras que los conductores quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

Según la información, estas acciones buscan prevenir la prestación ilegal del servicio de transporte de personas y proteger a la población de posibles riesgos derivados del uso de vehículos que no reúnen las condiciones de identificación, autorización y control requeridas para esta actividad.

El Departamento de Tránsito de la PNC hizo un llamado a la población a no abordar vehículos que ofrecen servicio de taxi sin estar debidamente identificados y autorizados.

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“Un vehículo no autorizado puede representar un riesgo para tu integridad, ya que no ofrece las mismas garantías de control, identificación y seguridad que un servicio debidamente regulado”, afirmó Tránsito.

Lugares de los operativos y capturas

En la 7a avenida y 13 calle, zona 1, fue detenido Anner N., de 39 años, quien conducía el vehículo con placas P-216JHW.

En la 28 calle B, zona 8, fue detenido Lázaro N., de 42 años, a bordo del vehículo con placas P-483FXD.

En la 18 calle de la avenida Petapa, zona 12, fue detenido Anderson N., de 22 años, quien conducía el vehículo con placas P-960LNH.

En la Sexta Avenida, zona 4, fue detenido Óscar N., de 38 años, conductor del vehículo con placas P-170JHH.

En la 12 avenida y 23 calle, zona 5, fue detenido Nilson N., de 30 años, quien conducía el vehículo con placas P-437KMN.

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