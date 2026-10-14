Asalto a joyería de la zona 1: MP investiga robo captado en video

Justicia

Asalto a joyería de la zona 1: MP investiga robo captado en video

El Ministerio Público (MP) ya investiga el asalto a una joyería en la zona 1 de la capital, hecho que quedó grabado en video.

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El asalto a una joyería en la zona 1 de la capital quedó grabado en video y el Ministerio Público (MP) informó que el caso ya está bajo investigación.

El video del atraco fue compartido en redes sociales y, según reportes de internautas, el hecho ocurrió el martes 13 de octubre en un local ubicado en la 9a. calle, entre la 6a. y 7a. avenidas de la zona 1.

El hecho fue grabado por pasajeros de un autobús y las imágenes muestran cómo los delincuentes cometieron el atraco.

La grabación muestra cómo los asaltantes sustraen mercadería y la introducen en mochilas. Además, se observa cómo quiebran algunas vitrinas del negocio.

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Algunos pasajeros sufrieron crisis nerviosa al percatarse de que los asaltantes portaban armas de fuego.

El Ministerio Público informó que inició una investigación de oficio en relación con el robo en la joyería.

Para ver más: Video: Desde la banqueta controlaron a piloto y luego lo asaltaron en la zona 1

Añadió que continúa con las diligencias correspondientes para identificar y localizar a los responsables del atraco.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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