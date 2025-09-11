Asalto relámpago en zona 11: delincuentes usan vehículo como distracción para ingresar a vivienda

Un video de cámaras de seguridad se viralizó en redes sociales al mostrar cómo un grupo de hombres ingresó a una vivienda en zona 11 capitalina, utilizando un vehículo como distracción. El robo fue cometido en pocos minutos y generó indignación entre vecinos.

En las imágenes se observa cómo una camionetilla se estaciona frente a la casa. El conductor desciende y simula tener problemas mecánicos, lo que llama la atención del propietario, quien sale de su vivienda para intentar ayudarlo.

En segundos, la situación se torna violenta. El supuesto automovilista empuja al residente y, junto a un cómplice, ingresa por la fuerza a la vivienda.

Instantes después, un segundo vehículo llega al lugar. De este descienden al menos cuatro hombres más, quienes también ingresan a la propiedad. En pocos minutos, todos participan en el robo mientras el propietario queda reducido.

Tras el asalto, los responsables se dispersan. Algunos huyen en un automóvil de la víctima, mientras que otros escapan a pie. En las imágenes se observa incluso que uno de ellos es empujado por el dueño de la vivienda, pero logra escapar.

Varios vecinos acudieron a auxiliar a la víctima minutos después, pero los delincuentes ya habían escapado.

La Policía Nacional Civil (PNC) investiga el caso con base en las grabaciones y en los testimonios de residentes, para tratar de identificar a los responsables.

El hecho despertó preocupación en la comunidad, que exige mayor presencia policial en la zona.