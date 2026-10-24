Justicia
Asesinato del director de la Granja Penal Canadá activa alerta por posibles motines en dos cárceles
La PNC recibe “alerta roja” por posibles motines en dos cárceles tras asesinato de director de la Granja Penal Canadá.
Granja Penal Canadá, Escuintla. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
El Ministerio de Gobernación (Mingob) descartó un motín en la Granja Penal Canadá, en Escuintla, luego de que se emitiera una alerta tras el asesinato del director de ese centro penitenciario, José Ariel Barrios Rodríguez, de 41 años.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), este sábado 24 de octubre se recibió una "alerta roja" tras el asesinato del funcionario.
La alerta está extendida a la Granja Penal Canadá y a la cárcel de Fraijanes 2, ante supuestos motines que estarían planificando cabecillas de la mara Barrio 18.
El Sistema Penitenciario (SP) informó que el crimen ocurrió cuando la víctima, tras finalizar su período de descanso, circulaba por las inmediaciones del cantón Los Voladores, Escuintla, a aproximadamente 10 kilómetros del centro de detención.
El SP afirmó que mantiene plena colaboración con las autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y a la determinación de las responsabilidades legales correspondientes.
En la escena del crimen, las autoridades localizaron seis casquillos y un proyectil de arma de fuego, cuyos calibres no fueron precisados.
La víctima sufrió al menos ocho heridas de bala, entre ellas una en el pómulo izquierdo, otra en la cabeza y una más en el cuello, según informó la PNC.
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