Asesinato del director de la Granja Penal Canadá activa alerta por posibles motines en dos cárceles

Justicia

Asesinato del director de la Granja Penal Canadá activa alerta por posibles motines en dos cárceles

La PNC recibe “alerta roja” por posibles motines en dos cárceles tras asesinato de director de la Granja Penal Canadá.  

logo-author

, y

|

time-clock

GRANJA PENAL CANADÁ

Granja Penal Canadá, Escuintla. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Ministerio de Gobernación (Mingob) descartó un motín en la Granja Penal Canadá, en Escuintla, luego de que se emitiera una alerta tras el asesinato del director de ese centro penitenciario, José Ariel Barrios Rodríguez, de 41 años.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), este sábado 24 de octubre se recibió una "alerta roja" tras el asesinato del funcionario.

La alerta está extendida a la Granja Penal Canadá y a la cárcel de Fraijanes 2, ante supuestos motines que estarían planificando cabecillas de la mara Barrio 18.

El Sistema Penitenciario (SP) informó que el crimen ocurrió cuando la víctima, tras finalizar su período de descanso, circulaba por las inmediaciones del cantón Los Voladores, Escuintla, a aproximadamente 10 kilómetros del centro de detención.

EN ESTE MOMENTO

EN FOTOGRAFIA: JUNTA DIRECTIVA El Congreso de la República aprobó un subsidio que fija en Q39 el galón de diésel y gasolina regular, mientras que la gasolina superior tendrá un precio de Q41, como medida para contener el impacto del alza en los combustibles. foto Byron Rivera 08/09/2026

Congreso podría reelegir a Luis Contreras el martes con una Junta Directiva casi idéntica a la actual

Right
Sicom Carlos Federico Ortiz Ortiz electo nuevo Superintendente de Competencia Foto MRB 2 juramentación

Superintendencia de Competencia: Carlos Ortiz responde a los cinco principales desafíos de la Sicom

Right

El SP afirmó que mantiene plena colaboración con las autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y a la determinación de las responsabilidades legales correspondientes.

En la escena del crimen, las autoridades localizaron seis casquillos y un proyectil de arma de fuego, cuyos calibres no fueron precisados.

La víctima sufrió al menos ocho heridas de bala, entre ellas una en el pómulo izquierdo, otra en la cabeza y una más en el cuello, según informó la PNC.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ARCHIVADO EN:

Cárcel Fraijanes 2 Granja Penal Canadá Motines en cárceles Policía Nacional Civil 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM