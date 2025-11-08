Así operó la supuesta administradora de una entidad financiera para estafar más de Q500 mil

Una mujer fue condenada tras ser hallada culpable de estafar a 13 personas.

Imagen ilustrativa. Una mujer fue condenada por haber estafado a 13 personas en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

“Haciéndose pasar por administradora de una entidad financiera, Dulce E. estafó a 13 personas por la suma total de Q559 mil 627”, informó el Ministerio Público (MP).


Afirmó el ente investigador que el ilícito quedó demostrado con los medios probatorios presentados por la Fiscalía de Distrito de Alta Verapaz en debate oral y público.

Tras las pruebas, el Tribunal de Sentencia Penal de ese departamento condenó a Dulce E. a cinco años de prisión y multa de Q50 mil por el delito de estafa propia en forma continuada.


“Ella solicitó y recibió grandes sumas de dinero de parte de las víctimas, quienes a cambio esperaban el pago de porcentajes elevados de interés, los cuales no recibieron, como tampoco la devolución de su dinero”, afirmó el MP.

El Tribunal programó para este 13 de noviembre la audiencia de reparación digna.

Mientras que la lectura íntegra de la sentencia está prevista para el 17 del mismo mes.

