Asociación de jueces y magistrados pide aumento de sueldo

La Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial (Ajmoj), solicitó un incremento del 10% al sueldo de jueces y magistrados, un beneficio que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en una discusión que todavía no se ha resuelto.

En una comunicación oficial, la CSJ respondió a la Ajmoj que se pedirán dictámenes a las entidades correspondientes, de manera que la decisión del incremento salarial tenga una respuesta fundamentada.

"El magistrado Vocal Tercero consideró oportuno solicitar dictámenes a la Gerencia Financiera, Gerencia de Recursos Humanos, Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional, Auditoría Interna, Asesoría Jurídica y otras dependencias que se estimen necesarias", se lee en la carta que firma el secretario de la CSJ, Emanuel Molina Castañeda, como respuesta a la solicitud de la Ajmoj.

De esta manera, aunque la Corte ya conoció la solicitud de un incremento salarial, se esperará los informes y dictámenes antes de que se tome una decisión.

Aumentos

En octubre del año pasado trascendió que la CSJ antes de entregar el cargo que ocuparon de facto, luego de varios años de que el Congreso no renovó la Corte, aprobó un aumento salarial del 10% para los trabajadores.

En esa ocasión, el entonces presidente de la Corte Oscar Cruz, explicó que se incrementaba el salario por el alto costo de la vida, y la decisión respondía a una solicitud planteada por el Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial (Stoj).

Se supo que esto corresponde a un incremento anual de Q169 millones, que en cinco años serán Q845 millones. Tomando en cuenta que el número de trabajadores del OJ era el año pasado de unos 13 mil.

La Gerencia de Recursos Humanos y la Gerencia Financiera de dicho organismo presentaron una propuesta que consistió en un aumento al salario nominal mensual por "porcentaje sobre sueldo" del 10%, la cual fue avalada por la Gerencia General. Asimismo, se determinó que sí se cuenta con el presupuesto para hacer efectivo el aumento.

¿Cuánto gana un juez y un magistrado?

El 22 de diciembre del 2022, Prensa Libre publicó un artículo donde se revelaba incrementos salariales a jueces y magistrados. Aunque no se revelaron los montos oficiales, un documento que se filtró detallaba que los Jueces de Paz ganarán Q20 mil; los Jueces de Primera Instancia, Q33 mil 400; magistrados de Salas de Apelaciones y Salas de Apoyo, Q46 mil 700; y el magistrado presidente de Sala de Apelación, Q47 mil 100.

Al hablar de la CSJ, los magistrados vocales recibirían un salario de Q67 mil; y al hablar de la presidencia el salario se eleva a Q79 mil.