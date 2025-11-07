Audios revelan cómo estructura criminal “Los Calaveras” presionó a directivo médico con amenazas de muerte

Durante la audiencia de etapa intermedia contra cuatro sindicados de integrar la estructura criminal “Los Calaveras”, el Ministerio Público (MP) presentó varias grabaciones telefónicas que, según la investigación, evidencian la forma en que operaba el grupo dedicado a extorsiones y lavado de dinero.

Las escuchas incluyen conversaciones entre un presunto integrante de la estructura, identificado como El Calavera, y un directivo de un hospital privado en la zona 10 capitalina. En los audios, el hombre amenaza con atentar contra el personal médico si no se realizaba un pago de Q10 millones.

A pesar de que la víctima le pidió tiempo para reunir los fondos, el presunto extorsionista insistió en que, de no recibir el dinero exigido, ejecutaría el atentado. El MP indicó que las llamadas forman parte de las pruebas en el proceso por el asesinato de dos profesionales de la salud, registrados en el 2022 y el 2023.

Según las pesquisas, la Junta Directiva del hospital contrató un servicio de transporte para su personal por medio de microbuses. Sin embargo, tras dar por finalizado el contrato, comenzaron las extorsiones, ya que el MP presume que la estructura utilizaba ese negocio como fachada para lavar dinero.

Durante la audiencia, el ente investigador sostuvo que las pruebas de audio permitirán establecer la responsabilidad de los acusados y la posible vinculación de otras personas con las amenazas y los ataques contra el personal médico.

Transcripción del audio presentado por el Ministerio Público

Víctima: “Entonces, ahora sí tengo que reconseguir yo todo mi concepto, porque mi concepto está basado en una transferencia bancaria que es la manera como el hospital maneja fondos, de cualquiera, de un proveedor, de una venta, de una compra, de un seguro, de un cliente, esos son tarjetas de crédito, transferencias y cosas por el estilo. Si de veras tengo que ahora, cambiar a concentrarme en ¿cómo consigo doscientos siete mil quetzales para tenerlos en efectivo? Esos son, literalmente otros veinte pesos.”

Delincuente: “Me estás diciendo, me estás diciendo que ya lo tenés, entonces, ¿por qué te va a costar ahorita?”

Víctima: “Están apartados dentro de un sistema financiero. Están en un nicho de un sistema financiero de donde ya puedo proceder.”

Delincuente: “Mirá pues, García, mirá pues, García, voy a hablar con el patrón y mejor hay que volver a la caseta. Porque entonces ya otra semana, ya dos semanas más, y hay ningún acuerdo. Entonces, voy a hablar con el patrón y vamos a ver qué pasa.”

Víctima: “No es que no estemos llegando a un acuerdo. El dinero ahí está y con una transferencia en el término de la estancia está a tu disposición. Sí, ahí es donde está. Pero que yo lo tenga entre la bolsa, definitivamente es complicado. Vos que tenés con las conexiones, andá a ver cuánto efectivo está circulando en el hospital. Son tres o cuatro cajas chicas para pagar horas extras, para pagar turnos que te quedan. Aquí, de cualquier otra manera conseguir efectivo y sacarlo con la vigilancia que tenemos encima, vos. Lo otro, de veras es una firma mía y el cuento se transfiere, pero de lo demás, todos los demás movimientos: MP, policía y todos los auditores que están encima, esa m… no va a funcionar, por favor, vos que sos...”

Delincuente: “Bueno, mirá pues, ya me cansé de hablar. Mañana te vamos a repetir la llamada y le hablás al patrón. Y si el patrón no está, pues ya son broncas. Entonces, me contestás porque me contestás. Hace poco tiempo y me contestás a las 10 de la mañana mañana.”

Víctima: “A las 10 de la mañana no es posible responder llamadas, estoy estar rodeado de gente.”

Delincuente: “Pues, escapate un rato porque no vas a hablar nunca. Bueno, entonces, ya hablamos, y en vos va a quedar que a algo le pase a un hijo de la gran p… allá dentro. No son amenazas, vas a saber cómo trabajamos nosotros.”

Víctima: “Hablemos, por favor.”

Delincuente: “No, ya no, a la v… ya mañana me contestás a las 10 de la mañana.”

Víctima: “No voy a contestar.”

Delincuente: “¿No vas a contestar?”

Víctima: “No, el martes a las 10.”

Delincuente: “No, vos. Yo no te estoy llamando todas las semanas. ¿Vos qué p… pensás, que todas las semanas te voy a estar llamando? O me entregás el dinero mañana en efectivo o se pierde toda la comunicación ahorita. ¿Qué querés decir?”

Víctima: “Oíme, yo empiezo a ver cómo hago para mañana.”

Delincuente: “No, para mañana o el sábado quiero el dinero. Yo no quiero saber cómo p… lo vas a sacar, porque ya nos cansamos y ya nos ponemos como la gran p… nos pela la v…”

Víctima: “La violencia, de veras…”

Delincuente: “Que te pele la v… la violencia, a vos que te pele… cómo p… vamos a trabajar. No. Te damos tiempo hasta el sábado para que nos entregués el dinero, el sábado a la mañanita.”

Víctima: “Estoy diciendo lo que me cuesta conseguir el efectivo.”

Delincuente: “Me pela saber cómo p… lo vas a conseguir.”

Víctima: “Vos sabés que es imposible…”

Delincuente: “Es que es mucho tiempo ya, p… madre, ya dos meses y medio.”

Víctima: “No es mucho tiempo, lo que pasa es que es mucho dinero.”

Delincuente: “No, si esa m… por matar a un hijo de la gran p… nos lo pagan a nosotros.”

Víctima: “Es un riesgo para mí.”

Delincuente: “¿Me lo vas a entregar sí o no?”

Víctima: “Tu dinero ahí está.”

Delincuente: “Entonces lo quiero para el sábado.”

Víctima: “Vos sabés que definitivamente para el sábado, platicamos.”

Delincuente: “Ahí vas a ver lo que va a pasar ahorita. Te dimos la oportunidad de negociar y no querés. Hablá con cuanto hijo de p… tengás a la par y deciles que necesitás esa plata ya. Si no, los vamos a matar a todos, y me pela que le digás a la policía. Hablá con Víctor, nosotros necesitamos el pisto.”

Víctima: “Víctor no maneja dinero.”

Delincuente: “A mí me pela, porque él es el gerente de ahí ahorita. Nosotros ya lo sabemos, hablale porque él tiene firmas. Entonces hablá con el financiero y decile que necesitás sacar esa cantidad de dinero ya. Bueno, entonces mirá qué empezamos a hacer. Y no me contestás mañana a las 10 de la mañana, van a ver c… en el hospital.”

Víctima: “Yo estoy trabajando para conseguir.”Delincuente: “Hablá con el financiero, que nosotros queremos los 10 millones. Y los queremos ya. Nosotros no damos tiempo. Tanto tiempo, dos meses. Nosotros 15 días dábamos, si mucho. Si no nos pagan, les quebramos el c… Y así como te mandé el listado a las personas, así les voy a ir quebrando el c… a la gente, y yo soy el que mata a la gente. Te lo estoy diciendo ahorita. Hasta que me paguen el dinero, nos quedamos tranquilos o les quebramos el c…. Si es posible, mato a 20.”

