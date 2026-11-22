El Ministerio de Gobernación (Mingob) lanzó este domingo 22 de noviembre la Línea Morada, con el número 120, destinada exclusivamente a recibir denuncias de mujeres víctimas de violencia.

La Policía Nacional Civil (PNC) asignó a 10 agentes mujeres para atender las llamadas, será una línea gratuita que también busca prevenir la violencia, dando orientación a las mujeres que creen ser víctimas de este flagelo.

Aseguran que se contará con albergues y servicios especializados para apoyo a las mujeres.

Según lo informado durante el acto de lanzamiento del programa, las agentes cuentan con estudios en atención psicológica y atención a víctimas. La línea busca ofrecer un espacio de denuncia atendido por mujeres y dirigido a mujeres.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, señaló que el delito de violencia contra las mujeres es uno de las más comunes en el país.

"Frente a esta realidad, el Estado tiene una obligación que no admite ambigüedades, la cual es prevenir la vilencia, proteger a quienes se encuentran en riesgo y responder oportunamente cuando sus derechos se encuentran vulnerados", agregó el ministro.

Enfatizó que el lanzamiento de la Línea Morada representa una estrategia estatal para acercar la respuesta del Estado a las mujeres y ofrecerles una vía directa de orientación, atención y, sobre todo, protección.

Romper el silencio

La tercera viceministra de Prevención de Violencia y el Delito del Mingob, Mayda Alejandra De León Wantland, dijo que muchas mujeres en el país sufren el ciclo de la violencia guardando silencio, así como encontrando complicidad igualmente silenciosa en sus familiares y amigos.

"Las mujeres que sufren violenca guardan ese silencio bajo diferentes mitos: por el qué dirán, porque dicen que la ropa sucia se lava en casa, porque no se encuentra apoyo en los seres queridos o que por ser mujeres tenemos que soportar", enfatizó.

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Recordó las formas más comunes de violencia y advirtió de que los efectos de ese flagelo "no se quedan solamente en la casa", e instó a romper ese silencio, para lo cual la Línea Morada será una de las alternativas.

En la actividad participaron la vicepresidenta Karin Herrera; el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda; Mayda de León, viceministra de Prevención de la Violencia y el Delito del Mingob; y Héctor González Prera, director adjunto de la PNC.

Flagelo social

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), casi la mitad de las mujeres de Guatemala han enfrentado violencia contra la mujer de alguna u otra índole.

En ese sentido, la vicepresidenta del país, Karin Herrera, ejemplificó que, por ejemplo en la comunida de La Tinta, Alta Verapaz, hay niñas que dicen "tenemos dueño".

Por ello, expresó, buscan combatir la impunidad ante este flagelo y esta línea también buscará darle seguimiento a los casos.

Agregó que en las oficinas de Atención a la Víctima la PNC recibe al menos 61 mil denuncias, tras lo cual se han implementado unas 56 mil medidas de seguridad.

"Hoy damos un paso importante para que más guatemaltecas encuentren apoyo, orientación y protección cuando más lo necesiten; principalmente para los más jóvenes", dijo Herrera.

"Ninguna mujer debería enfrentar la vilencia sola ni sentir que no tiene hacia donde acudir. Debería de sentir que cuando marca un número de teléfono allí hay una respuesta y una esperanza", enfatizó la vicepresidenta.