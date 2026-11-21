Una alta ocupación hotelera y una mayor afluencia de turistas figuran entre las expectativas del sector para la temporada alta de fin de año del 2026.

Operadores de la cadena turística y autoridades consultados durante el fin de semana confirmaron un incremento en el movimiento de visitantes, que comienza a reflejarse en una mayor actividad en hoteles, restaurantes y centros recreativos.

Por primera vez durante una temporada de fin de año, los viajeros podrán utilizar el corredor vial Xochi, que facilita la conexión entre Suchitepéquez y Retalhuleu y el acceso a distintos destinos turísticos de la región. Según representantes del sector, las reservaciones para diciembre ya están completas.

A ello se suma el dinamismo generado por las convivencias laborales y familiares, así como por la finalización del ciclo escolar, actividades que impulsan la demanda de servicios de alimentación, restaurantes y centros recreativos.

Guatemala prevé alta afluencia de turistas en fin de año

Al ser consultado sobre las expectativas de la oferta y la demanda turística para el cierre del año, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) presentó un panorama positivo para el sector.

“Los meses de noviembre y diciembre se caracterizan por un incremento importante de la actividad turística en Guatemala, siendo diciembre el mes que históricamente registra la mayor llegada de visitantes internacionales”, expuso el Inguat.

Para esta temporada de fin de año, la institución estima la llegada de más de 671 mil visitantes no residentes, una cifra similar a la registrada en el 2025, considerado un año récord para el turismo.

Según las proyecciones del Inguat, los principales mercados emisores serán El Salvador, Estados Unidos, Honduras, México, Costa Rica, Colombia, Belice y Nicaragua, que en conjunto representarán más del 85% de las llegadas previstas.

Entre los mercados de larga distancia destacan Francia, Australia, Alemania y Países Bajos, cuya participación aumenta durante la temporada de fin de año en comparación con el resto de los meses, según el informe de la institución.

Para la temporada de fin de año del 2026, el Inguat proyecta la llegada de más de 671 mil visitantes no residentes a Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Hoteles esperan alta ocupación para el cierre del 2026

La autoridad turística prevé que este dinamismo también se refleje en la ocupación hotelera, que suele aumentar considerablemente durante los últimos meses del año.

Como referencia, en noviembre y diciembre del 2025, la ocupación hotelera nacional alcanzó un promedio de 82.6%. En diciembre llegó a 88.3%, el nivel mensual más alto de los últimos diez años.

Según el Inguat, estas cifras evidencian la importancia de la temporada de fin de año para la actividad de alojamiento turístico en el país.

Irtra reporta ocupación total en sus hostales para diciembre

Jorge Mario Chajón, director de Relaciones Interinstitucionales del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra), afirmó que comienza una de las mejores temporadas para el sector, con más espectáculos y una programación que se extenderá durante un período más amplio.

Los meses de noviembre y diciembre se caracterizan por un incremento importante de la actividad turística en Guatemala, siendo diciembre el mes que históricamente registra la mayor llegada de visitantes internacionale.

Chajón señaló que diciembre es el mejor mes del año para las operaciones del Irtra, debido al incremento de visitantes durante las vacaciones escolares.

“La asistencia a nuestras instalaciones está directamente relacionada con el calendario escolar y, en este momento, la gran mayoría de establecimientos educativos ya está de vacaciones, por lo que la ocupación de Los Hostales está prácticamente al 100%. No hay disponibilidad”, aseguró a Prensa Libre este sábado 21 de noviembre.

Según las proyecciones del Inguat, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, México, Costa Rica, Colombia, Belice y Nicaragua concentrarán más del 85% de las llegadas de visitantes extranjeros previstas para noviembre y diciembre del 2026. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Xetulhál amplía la capacidad de atención

El directivo explicó que los parques todavía cuentan con capacidad para recibir visitantes, especialmente con la apertura del parque Xetulhá, que permite sumar espacio para atender a 10 mil personas más de forma simultánea.

“Esperamos que quienes tienen su reserva completen su viaje y sus vacaciones por nuestros parques y hostales”, recomendó.

Asimismo, invitó al público a visitar los parques durante la temporada navideña, cuando se ofrecerán espectáculos especiales para recibir a los visitantes.

Aclaró que los trabajadores de empresas privadas pueden utilizar su carné para ingresar gratuitamente al Irtra, acompañados de hasta cinco integrantes de su núcleo familiar: padres, cónyuge e hijos.

Este año quedó habilitada la autopista de peaje Xochi, que conecta Suchitepéquez y Retalhuleu. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Xochi y Xetulhá impulsan expectativas turísticas

Carlos Rezzio, presidente de la Mesa Local de Turismo Guatemágica, que agrupa a empresas de distintos segmentos del sector en Retalhuleu, confirmó que las expectativas de ocupación para diciembre son positivas y que varios establecimientos de la zona ya reportan reservas.

Rezzio explicó que la oferta turística para fin de año se verá favorecida por las mejoras en infraestructura vial, principalmente por la habilitación del corredor Xochi y la reparación de los socavones en la carretera Cito-Zarco.

A estos factores se suma la apertura del parque Xetulhá que permitirá ampliar la capacidad de atención de visitantes en la región.

“Las expectativas son bastante aceptables. Se espera tener una casa llena este fin de año y es un período muy fortalecido y concurrido”, aseguró Rezzio.

Turismo nacional domina los viajes de fin de año

Según los análisis del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), el turismo interno también desempeña un papel fundamental durante la temporada de fin de año.

De acuerdo con las mediciones de movilidad mediante telefonía móvil realizadas por la institución durante las fiestas de fin de año del 2025, el 96% de los visitantes a destinos turísticos fueron nacionales y el 4%, extranjeros.

Los destinos que concentraron la mayor proporción de visitantes fueron Antigua Guatemala (18%), Retalhuleu (14%), Quetzaltenango (12%), Puerto San José (9%), Izabal y el lago de Atitlán (7% cada uno), según los datos oficiales.

El informe también revela que la mayor proporción de turistas nacionales procedía de los departamentos de Guatemala (28.4%), Quetzaltenango (9.8%), Escuintla (7.6%), Sacatepéquez (6.9%) y Retalhuleu (5.9%).

Estos resultados reflejan la importancia del turismo interno y de los desplazamientos de los guatemaltecos hacia distintos destinos del país durante las celebraciones de fin de año.