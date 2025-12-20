Bus provoca aparatoso accidente y queda volcado en ruta a Nueva Concepción, Escuintla

Un bus que, aparentemente, iba a excesiva velocidad provocó un accidente en la ruta que conduce de la aldea Cocales, Patulul, Suchitepéquez, hacia el municipio de Nueva Concepción, Escuintla.

Los Bomberos Voluntarios atendieron a pasajeros con crisis nerviosa, y otros siete fueron trasladados a la emergencia del Hospital Nacional de Tiquisate.

En las imágenes compartidas en redes sociales se observa cómo el bus quedó a un costado de la carretera.

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (Onset), del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, de enero a octubre se registraron 11,228 hechos de tránsito en el país. De estos, 846 involucraron camionetas, 224 microbuses y 222 buses.

Hasta octubre, 1,982 personas fallecieron en los percances y otras 7,876 resultaron heridas.