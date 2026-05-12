Buscan inmovilizar cuentas de Carlos Ovidio Acevedo, acusado de arrollar a Larkim Morales en zona 9

La defensa de Larkim Morales solicitará el embargo precautorio de las cuentas bancarias de Carlos Ovidio Acevedo, sindicado de arrollar al motorista en la zona 9 capitalina, como parte de las acciones orientadas a garantizar una eventual reparación económica por los daños causados a la víctima.

La audiencia en la que se conocerá la petición fue reprogramada para el miércoles 13 de mayo, a las 12 horas, luego de que el Sistema Penitenciario no trasladara este martes 12 de mayo a Acevedo al Juzgado Segundo Penal, donde se desarrolla el proceso.

El abogado Fernando Guerra, representante de la familia de Larkim Morales, explicó que la medida busca asegurar recursos económicos para una posible reparación digna, debido a las graves secuelas que sufrió su patrocinado tras el ataque.

Según Guerra, la amputación de una de las piernas de Morales ha representado un proceso traumático y complejo para la víctima y su entorno familiar, por lo que esperan que el juzgado acceda a la inmovilización de las cuentas bancarias del sindicado.

El pasado 12 de febrero, Carlos Ovidio Acevedo compareció a la audiencia de etapa intermedia en el Juzgado Segundo Penal, donde su defensa intentó que el delito de homicidio en grado de tentativa fuera modificado por uno menos grave.

Sin embargo, el juez Maximino Morales rechazó la solicitud planteada por el abogado del sindicado, por lo que Acevedo continuará enfrentando proceso por homicidio en grado de tentativa.

De acuerdo con la resolución judicial, existen indicios de que Acevedo actuó con intención de causar daño a Larkim Morales, quien se desplazaba en motocicleta cuando ocurrió el hecho, en septiembre del 2025, en la zona 9 de la capital.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que el vehículo conducido por Acevedo arrolló en repetidas ocasiones a Morales, quien debido a las lesiones sufrió la amputación de una pierna.

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