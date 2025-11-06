Cabecilla de Los Calavera se atribuye asesinatos de médicos en audios revelados en audiencia

Durante el desarrollo de la audiencia del caso “Los Calavera”, este jueves 6 de noviembre se revelaron audios de interceptaciones telefónicas en los que el presunto cabecilla de la estructura se atribuye el asesinato de Francisco Alberto Galindo Chacón, gerente de un hospital privado, ocurrido en diciembre del 2022, y el crimen del cardiólogo Mario Fernando Meza Batres en agosto del 2023.

Las escuchas telefónicas fueron reproducidas como parte de las pruebas en contra de los implicados en los asesinatos de los dos profesionales de la salud. Las grabaciones revelan comunicaciones en las que se exige el pago de dinero a cambio de no causar daño al personal médico.

Una de las interceptaciones, con fecha 17 de noviembre del 2023, recoge las declaraciones del supuesto cabecilla, identificado como “Calavera”, en las que se atribuye el crimen contra directivos del centro asistencial privado.

La investigación del Ministerio Público detalla que la junta directiva del centro asistencial contrató el servicio de microbuses para el traslado de personal. Al dar por concluido el contrato, los integrantes de la estructura buscaron mantener los ingresos económicos y, mediante amenazas, presionaron para continuar recibiendo pagos. Como parte de la presión, cometieron los asesinatos de las dos víctimas.

Las pesquisas también revelan que la organización se dedicaba al lavado de dinero a través de la prestación de servicios de transporte. Durante las diligencias realizadas, las autoridades decomisaron armas de grueso calibre, teléfonos celulares, computadoras, dinero en efectivo y 13 microbuses.

El audio

El audio utilizado por las autoridades para incriminar a “el Calavera” es el siguiente:

“Para amenazar a alguien no lo hacemos, sino que de una vez nos lo matamos de una vez y vos sabés cómo trabajamos nosotros. Cuando nos volamos a Galindo ustedes no sabían cuándo nos lo íbamos a volar. Fue un 23 de diciembre. Y ahorita es el tiempo que pasó y nos volamos al otro hijo de… Entonces nosotros así somos. Nosotros llamamos y si no nos hacen caso, dejamos de llamar, dejamos pasar el tiempo y les quebramos el c… Así de sencillo nosotros trabajamos. Entonces, si te siguen llamando, mándame el nombre del teléfono. Yo tengo contactos por todos lados: el MP, policía y todo. Nosotros averiguamos, nosotros mismos te mandamos las fotos cuando le quebremos el c… a los hijos de la gran…”, se escucha en una parte del audio.

