Capturan a alias “la Madrina” y al “Pepa”; suman tres ingresos a prisión

La pareja es señalada de integrar la estructura criminal "Los de Mixco". Se les incautó una pistola sin licencia.

Karla “N” y Jefferson “N” son capturados en el parqueo de un centro comercial de la zona 4 de Mixco. (Foto Prensa Libre: PNC)

En un parque de un centro comercial de la zona 4 de Mixco, agentes de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (Didae) de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Karla “N”, de 36 años, alias “La Madrina”, a quien se vincula con la organización criminal Los de Mixco.

Según el reporte policial, se le incautó una pistola sin licencia. No es la primera vez que la detienen: el 14 de agosto del 2025 fue aprehendida por su presunta participación en una serie de asaltos a puestos de comida rápida en la ciudad de Quetzaltenango.

Además, el 20 de septiembre del 2019 fue detenida por los delitos de obstrucción extorsiva de tránsito y asociación ilícita. Anteriormente, el 7 de septiembre del 2016, fue capturada en la colonia La Florida, zona 19, durante un operativo contra extorsiones de la PNC.

En esta ocasión, Karla “N” viajaba en un vehículo junto a su conviviente, Jefferson “N”, de 26 años, alias “Pepa”, quien también tiene antecedentes por promoción y fomento del consumo de drogas, violencia contra la mujer e insultos a la autoridad, entre el 2019 y el 2020.

Sobre él pesaba una orden de captura vigente por violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado, emitida por un juzgado de Guatemala. También fue detenido.

