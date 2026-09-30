Capturan a alias “Lagrimita”, señalado de amenazar con arma de fuego en redes sociales

Justicia

Capturan a alias “Lagrimita”, señalado de amenazar con arma de fuego en redes sociales

En seguimiento a un video difundido en redes sociales, las autoridades capturaron a “Lagrimita”, señalado de amenazar con un arma de fuego.

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CAPTURAN A LAGRIMITA EN EL JOCOTILLO, VILLA CANALES

Momento en que autoridades capturan a Fernando “N”, de 35 años, alias “Lagrimita”, en Villa Canales. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Fernando “N”, de 35 años, alias “Lagrimita”, a quien le decomisaron una pistola ilegal en Villa Canales.

“Constantemente amenazaba en las redes sociales con arma de fuego”, afirmó la PNC el martes 29 de septiembre, al informar sobre la captura.

La detención se registró en el callejón Los Carrascas, Santa Marta I, aldea El Jocotillo, en el referido municipio.

El allanamiento se efectuó en seguimiento a un video viralizado en distintas plataformas sociales, en el que el ahora capturado amedrentaba a ciudadanos con un arma de fuego en la mano, según la PNC.

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Durante la diligencia, los agentes decomisaron una pistola marca Glock, cuatro tolvas y 43 municiones.

Además, Fernando “N” tenía una orden de captura emitida por un juzgado de Guatemala por violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado.

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Durante la aprehensión, el hombre se lanzó al suelo e intentó evitar su captura, sin lograrlo, afirmó la PNC.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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