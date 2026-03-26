Capturan a cuatro personas vinculadas a red que movió Q5,756,202 en tráfico de migrantes

El Ministerio Público (MP) dirige once allanamientos en Huehuetenango, Jutiapa, Escuintla, Santa Rosa, Totonicapán y Quetzaltenango, como parte de una investigación contra redes vinculadas al tráfico ilícito de migrantes.

Las diligencias están a cargo de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, en coordinación con el fiscal regional metropolitano y con apoyo de la Policía Nacional Civil. Las acciones incluyen inspecciones, registros y secuestro de evidencia.

Como resultado preliminar, las autoridades reportaron la aprehensión de cuatro personas, sindicadas de los delitos de tráfico ilícito de migrantes, asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos. Según la investigación, los sospechosos se habrían apropiado de Q5,756,202.37.

Durante los operativos, las autoridades localizaron una antena utilizada para el funcionamiento de una radio ilegal, por medio de la cual se difundía información para captar personas con fines de migración irregular hacia Estados Unidos. También fueron decomisadas armas de fuego, teléfonos celulares y pasaportes.

De acuerdo con las denuncias, las víctimas eran contactadas con ofrecimientos de traslado ilegal hacia Estados Unidos, por lo que realizaban pagos elevados en dólares estadounidenses.

Las investigaciones se originaron a partir de múltiples denuncias presentadas por víctimas y han permitido individualizar hechos en cinco expedientes distintos.

Además, el caso incluye una investigación por posible lavado de dinero, derivada de un reporte de la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

Según ese informe, se detectaron movimientos financieros en cuentas monetarias entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de enero de 2025 que no guardan relación con la actividad económica declarada. Entre los hallazgos destacan créditos por Q2,068,900.00 y retiros por Q1,846,481.00 registrados entre julio y noviembre de 2020.

Las autoridades también identificaron múltiples transacciones en agencias bancarias ubicadas en zonas fronterizas con El Salvador, Honduras y México, así como la participación de personas que ya habían sido denunciadas previamente por la IVE.

El MP indicó que las diligencias continúan y que la información será ampliada conforme avancen los resultados operativos.

Actualización ✅



Por medio de las diligencias coordinadas por la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, el Ministerio Público logró la aprehensión de cuatro personas, sindicadas de los delitos de tráfico ilícito de migrantes, asociación ilícita y lavado de dinero u… https://t.co/0r0fJUCxOS pic.twitter.com/jbcBQB6SLO — MP de Guatemala (@MPguatemala) March 26, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

