Capturan a dos pandilleros que supuestamente cometerían ataque armado en feria

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este viernes 12 de diciembre que, en seguimiento a información “privilegiada” sobre un ataque armado que se cometería en la feria de la aldea Villa Hermosa, en Flores Costa Cuca, Quetzaltenango, agentes de la Comisaría 41 activaron de inmediato equipos de respuesta.

Añadió que, durante la acción policial, fueron capturados Bily "N", de 25 años, y Pascual "N", de 30.

Indicó la PNC que ambos portaban armas de fuego ilegales y que posiblemente pretendían atacar a alguien en la feria de esa aldea.

“A los delincuentes se les decomisó una subametralladora marca Mac, calibre 380, con una tolva y 16 municiones”, agregó la institución.

También se les incautó una pistola marca Daewoo con una tolva que contenía 13 municiones, afirmó la PNC.

Según el informe, los detenidos son integrantes de la pandilla Barrio 18.

