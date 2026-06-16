Capturan a dos presuntos asaltantes en la zona 14; uno de ellos es nicaragüense

Dos presuntos asaltantes fueron capturados durante operativos del Plan Semáforo Seguro en la zona 14, informó la Policía Nacional Civil (PNC) este martes 16 de junio.

Las detenciones las efectuaron agentes de la Comisaría 13 en la 10a avenida y 2a calle de la referida zona, donde los sospechosos intentaron despojar de sus pertenencias a una persona.

Los detenidos fueron identificados como José “N”, de 25 años, y el nicaragüense Adonis “N”, de 36, según la PNC.

“La captura se realizó gracias a la rápida intervención policial y al trabajo coordinado con vecinos organizados del programa Integral 14”, remarcó la PNC.

A los detenidos les incautaron una réplica de pistola con la que amenazaban a la víctima, una bolsa con marihuana y dos “colmillos” con cocaína.

Además, los agentes les decomisaron la motocicleta en la que se movilizaban.

Para leer más: Dos implicados en asaltos son ligados a proceso penal y enviados a prisión preventiva

Ambos fueron puestos a disposición del juzgado correspondiente y se investiga si están vinculados con otros hechos delictivos, añadió la PNC.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.