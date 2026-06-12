Dos implicados en asaltos son ligados a proceso penal y enviados a prisión preventiva

Un juez de turno ligó a proceso penal a Rubilio Bernardino Morales y Herbert Oswaldo del Cid, dos presuntos asaltantes capturados en la zona 11 durante un operativo policial, informaron este viernes 12 de junio fuentes judiciales.

Ambos fueron capturados el 9 de junio durante un operativo del Plan Semáforo. Las autoridades les decomisaron un vehículo en el que intentaron huir, así como un revólver con municiones.

El juez ordenó su ingreso al Centro Preventivo para Varones de la zona 18. Además, serán investigados por el delito de transporte y/o traslado ilegal de armas de fuego.

Se informó que posteriormente serán citados a audiencia de primera declaración en el Centro de Justicia de Villa Nueva por el delito de robo agravado.

Videos difundidos en redes sociales muestran que serían los presuntos responsables del robo a un grupo de mujeres en Villa Nueva, frente a un centro educativo. Además, estarían vinculados con robos en las zonas 9 y 11, así como en Amatitlán y Villa Nueva.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado está a cargo de la investigación contra los dos señalados.

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