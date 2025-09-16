Capturan a dos presuntos pandilleros que huían tras supuestamente haber matado a piloto de camión

Justicia

Capturan a dos presuntos pandilleros que huían tras supuestamente haber matado a piloto de camión

El piloto de un camión murió baleado en Mazatenango y la PNC capturó a los sospechosos del crimen.

Agentes capturan a dos pandilleros señalados de la muerte de un piloto en Mazatenango, Suchitepéquez. (Foto Prensa Libre: PNC)

En el kilómetro 161 de la ruta al suroccidente, Mazatenango, Suchitepéquez, policías de la Comisaría 33 capturaron a Mario “N”, alias “Canche”, de 18 años, y a Candy “N”, de 29, presuntos integrantes de la mara del Barrio 18, informó la Policía Nacional Civil (PNC) este martes 16 de septiembre.

Según el informe policial, un kilómetro antes ambos habrían perpetrado un ataque armado contra el piloto de un camión, quien murió por la gravedad de las heridas.

Tras el incidente, los agentes efectuaron un operativo de búsqueda que permitió la aprehensión de esta pareja, añadió la PNC.

A los detenidos les decomisaron un revólver, 52 municiones, dos teléfonos celulares y la motocicleta M-696JWQ en la que huían.

De acuerdo con la PNC, la investigación preliminar detalla que estas personas siguieron a su víctima desde El Asintal, Retalhuleu, presuntamente por un caso de extorsión.

El camión atacado pertenece a una empresa distribuidora de productos varios, indicó la institución.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

ARCHIVADO EN:

Ataques armados en Guatemala Extorsiones a comerciantes Matan a piloto Mazatenango Suchitepéquez 
