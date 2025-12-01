Capturan a guardias privados por atraco a camión de valores en el que una persona murió  

Justicia

Capturan a guardias privados por atraco a camión de valores en el que una persona murió  

Capturan a tres guardias por su presunta participación en el asalto a camión de valores en la ruta al Atlántico.

|

time-clock

Dos de los capturados por asalto a un camión de valores en Gualán, Zacapa, en 2024. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este lunes 1 de diciembre que, durante allanamientos y operativos realizados en la zona 13 de la capital y en Jocotán, Chiquimula, fueron capturadas tres personas presuntamente implicadas en el robo a un camión de valores.

El atraco ocurrió en el kilómetro 154.5 de la ruta al Atlántico, puente Santiago, Gualán, Zacapa, en abril del 2024, cuando se reportaron dos personas heridas y una fallecida, añadió la PNC.

Las diligencias estuvieron a cargo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal y fiscales del Ministerio Público, quienes informaron que, en Pamplona, zona 13, fueron capturados Héctor "N", de 36 años, y Héctor "N", de 29.

Según la PNC, ambos son requeridos por un juzgado de Zacapa, sindicados de asesinato, robo agravado, robo agravado en grado de tentativa y obstaculización a la acción penal, según orden de captura emitida el 28 de noviembre.

EN ESTE MOMENTO

Oleoducto que fue operado por Perenco Guatemala

Oleoducto sigue sin operador y el MEM deberá lanzar licitación a pedido de Contraloría

Right

¿Quiénes son los favoritos? Ocho de 15 rectores de universidades privadas son elegibles para la Comisión de Postulación del TSE

Right

Ambos laboraban como guardias de seguridad privada encargados de custodiar el camión de valores. Además, uno de ellos tiene un antecedente por lesiones culposas del 24 de febrero del 2020.

En tanto, en San Juan Ermita, Jocotán, Chiquimula, por este mismo caso, los investigadores contra la delincuencia organizada ubicaron y ejecutaron una orden de captura contra Marco "N", de 42 años, indicó la PNC.

Los tres fueron puestos a disposición del juzgado correspondiente, agregó la Policía.

Para leer más: Asalto a camión de valores deja dos muertos, varios heridos y armas incautadas

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Asalto a blindado Chiquimula Jocotán Violencia en Guatemala Zona 13 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS