Capturan a guardias privados por atraco a camión de valores en el que una persona murió  

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este lunes 1 de diciembre que, durante allanamientos y operativos realizados en la zona 13 de la capital y en Jocotán, Chiquimula, fueron capturadas tres personas presuntamente implicadas en el robo a un camión de valores.

El atraco ocurrió en el kilómetro 154.5 de la ruta al Atlántico, puente Santiago, Gualán, Zacapa, en abril del 2024, cuando se reportaron dos personas heridas y una fallecida, añadió la PNC.

Las diligencias estuvieron a cargo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal y fiscales del Ministerio Público, quienes informaron que, en Pamplona, zona 13, fueron capturados Héctor "N", de 36 años, y Héctor "N", de 29.

Según la PNC, ambos son requeridos por un juzgado de Zacapa, sindicados de asesinato, robo agravado, robo agravado en grado de tentativa y obstaculización a la acción penal, según orden de captura emitida el 28 de noviembre.

Ambos laboraban como guardias de seguridad privada encargados de custodiar el camión de valores. Además, uno de ellos tiene un antecedente por lesiones culposas del 24 de febrero del 2020.

En tanto, en San Juan Ermita, Jocotán, Chiquimula, por este mismo caso, los investigadores contra la delincuencia organizada ubicaron y ejecutaron una orden de captura contra Marco "N", de 42 años, indicó la PNC.

Los tres fueron puestos a disposición del juzgado correspondiente, agregó la Policía.

