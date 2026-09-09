Capturan a hermanos por presunto secuestro en el que exigían Q500 mil en Santa Rosa

Este miércoles 9 de septiembre, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) le dieron cumplimiento a dos órdenes de captura contra los hermanos Carlos “N”, de 29 años, y Ana “N”, de 31 años, por el delito de plagio o secuestro en el municipio de Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa.

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) efectuaron los allanamientos y operativos correspondientes en el municipio.

Ambos contaban con órdenes de aprehensión fueron emitidas por un juzgado de Santa Rosa.

Los detenidos son señalados de haber participado en el secuestro de un hombre en mayo del 2023, en el mismo municipio. Los captores exigían Q500 mil para liberar a la víctima. Sin embargo, el hombre fue liberado sin que se efectuara ningún pago por rescate, debido a la intervención del Comando Antisecuestros.

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Un exalcalde del mismo municipio de Pueblo Nuevo Viñas en Santa Rosa, habría sido encontrado sin vida en el 2017.

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