Capturan a hombre con cuatro antecedentes delictivos y le decomisan arma y municiones

Carlos “N”, de 39 años, fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un operativo en el kilómetro 60 de la ruta entre Taxisco, Santa Rosa, y Escuintla; autoridades lo señalan de varios delitos.

La PNC informó este jueves 16 de julio que la detención ocurrió cuando el hombre viajaba en un vehículo y portaba ilegalmente una pistola calibre 9 mm, con su respectivo cargador y 17 municiones.

Según el informe policial, el detenido tiene cuatro antecedentes, entre estos por robo agravado, del 27 de septiembre del 2009.

También registra un antecedente por tenencia de teléfono celular en cárceles públicas, del 11 de febrero del 2014.

Además, las autoridades lo señalan como presunto responsable de robo de conductores, del 1 de agosto del 2015, y de robo agravado, del 8 de octubre del 2016.

Otras capturas

En otros casos, la PNC reportó que Diego “N”, de 28 años, fue capturado por investigadores en la zona 12 de Cobán, Alta Verapaz, porque era buscado por los delitos de apropiación y retención indebidas, según una orden de aprehensión emitida por un juzgado de Guatemala.

En San Andrés Sajcabajá, Quiché, fue detenido Ricardo “N”, de 36 años, quien presuntamente, bajo efectos de licor, viajaba en un vehículo con una pistola, con la cual efectuó disparos.

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En la calzada Santa Lucía, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, policías del Grupo de Reacción Inmediata capturaron a Rodolfo “N”, de 27 años, señalado de ser el presunto responsable de haber hurtado varias herramientas de un negocio.

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