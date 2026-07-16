Capturan a hombre con cuatro antecedentes delictivos y le decomisan arma y municiones

JUSTICIA

Capturan a hombre con cuatro antecedentes delictivos y le decomisan arma y municiones

La PNC compartió detalles del operativo que terminó con la captura de un hombre con cuatro antecedentes delictivos.

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CARLOS N DETENIDO EN RUTA A TAXISCO. 4 ANTECEDENTES 16.7.26

Carlos “N” es capturado en la ruta a Taxisco, Santa Rosa, señalado de cometer varios delitos. (Foto Prensa Libre: PNC)  

Carlos “N”, de 39 años, fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un operativo en el kilómetro 60 de la ruta entre Taxisco, Santa Rosa, y Escuintla; autoridades lo señalan de varios delitos.

La PNC informó este jueves 16 de julio que la detención ocurrió cuando el hombre viajaba en un vehículo y portaba ilegalmente una pistola calibre 9 mm, con su respectivo cargador y 17 municiones.

Según el informe policial, el detenido tiene cuatro antecedentes, entre estos por robo agravado, del 27 de septiembre del 2009.

También registra un antecedente por tenencia de teléfono celular en cárceles públicas, del 11 de febrero del 2014.

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Además, las autoridades lo señalan como presunto responsable de robo de conductores, del 1 de agosto del 2015, y de robo agravado, del 8 de octubre del 2016.

Otras capturas

En otros casos, la PNC reportó que Diego “N”, de 28 años, fue capturado por investigadores en la zona 12 de Cobán, Alta Verapaz, porque era buscado por los delitos de apropiación y retención indebidas, según una orden de aprehensión emitida por un juzgado de Guatemala.

En San Andrés Sajcabajá, Quiché, fue detenido Ricardo “N”, de 36 años, quien presuntamente, bajo efectos de licor, viajaba en un vehículo con una pistola, con la cual efectuó disparos.

Para leer más: Incautan arsenal y capturan a cinco presuntos integrantes de estructura criminal en Huehuetenango

En la calzada Santa Lucía, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, policías del Grupo de Reacción Inmediata capturaron a Rodolfo “N”, de 27 años, señalado de ser el presunto responsable de haber hurtado varias herramientas de un negocio.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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