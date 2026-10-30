Justicia
Capturan a hombre que presuntamente cobraba Q4 mil por trámites municipales con documentos falsos
Hombre capturado en la zona 6 presuntamente utilizaba documentos falsos con sellos y logotipos para efectuar trámites municipales.
Eddy “N” es capturado por hacer supuestos trámites municipales con documentos falsos. (Foto Prensa Libre: PNC)
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de un hombre señalado de presuntamente cobrar Q4 mil por trámites municipales mediante el uso de documentos falsos.
Añadió que, en seguimiento a una denuncia, el jueves 29 de octubre investigadores capturaron a Eddy “N”, de 54 años, en la avenida La Pedrera, zona 6.
Las autoridades lo señalan de haber solicitado Q4 mil a cambio de permitir la continuación de una remodelación.
Según la denuncia, el sospechoso presuntamente utilizaba documentos falsos con sellos y logotipos de una municipalidad.
Durante el operativo se incautaron un teléfono celular, cuatro documentos de notificación y un carné que lo identificaba como supuesto gestor municipal.
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Capturado por supuesta estafa
En otro caso, la PNC reportó que agentes capturaron a Irvin “N”, de 26 años, en la aldea Horcones, Santa Catarina Mita, Jutiapa.
Añadió que el detenido era requerido por un juzgado de Quetzaltenango por el delito de estafa propia.
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