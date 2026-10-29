Mujer vendió inmueble ajeno para comprar casas y un carro: recibe 19 años de prisión y multa millonaria

El Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Quiché condenó a cuatro personas, entre ellas una mujer que vendió fracciones de un inmueble que no era de su propiedad

El Ministerio Público (MP) informó este jueves 29 de octubre que las condenas fueron por los delitos de casos especiales de estafa en forma continuada y falsedad ideológica en forma continuada.

El MP añadió que, con base en las pruebas presentadas, el tribunal impuso a Elena A. una pena de 19 años y ocho meses de prisión inconmutables y una multa de Q4 millones 700 mil, también por el delito de lavado de dinero u otros activos.

Mientras que a José A. le impusieron 13 años y ocho meses de prisión inconmutables, según el ente investigador.

Pablo A. y María A. fueron condenados a nueve años y ocho meses de prisión cada uno, informó la Fiscalía.

El MP demostró que, entre 2018 y 2024, Elena A. vendió a tres personas fracciones de un inmueble que no era de su propiedad, tras declarar falsamente que era su legítima posesionaria.

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Por las ventas obtuvo Q4 millones 750 mil, de acuerdo con el MP.

El dinero fue ingresado al sistema bancario y utilizado para adquirir dos inmuebles y un vehículo, afirmó la Fiscalía.

Por su parte, José A. vendió fracciones de otro inmueble en Santa Cruz del Quiché e incluyó datos falsos en escrituras públicas, lo que causó un perjuicio de Q320 mil.

Pablo A. y María A. participaron en una escritura pública en 2024, en la que renunciaron a supuestos derechos hereditarios sobre el inmueble, lo que facilitó la estafa.

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