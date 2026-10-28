Cae la victimización en Guatemala, pero crecen la extorsión y la desconfianza para denunciar

La victimización mide el porcentaje de personas que han sido víctimas directas de al menos un delito durante los últimos 12 meses, hayan presentado una denuncia o no.

En Guatemala, este indicador bajó de 19% en el 2025 a 15.9% en el 2026, pero la reducción coincide con un cambio en los delitos que afectan a la población y con un aumento de los hechos que no llegan a las estadísticas oficiales.

Estos hallazgos forman parte del reporte Victimización en Guatemala: Tendencias y Hallazgos Recientes, presentado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), junto a Fundesa y Crime Stoppers, que analiza la evolución de la victimización y la disposición de las víctimas a denunciar.

Ante la falta de publicaciones oficiales de la Encuesta Nacional de Percepción de Seguridad y Victimizaciones (ENPEVI), cuya última edición es del 2017-2018, las mediciones se obtuvieron mediante un módulo adaptado en la encuesta del Monitor Global de Emprendimiento (GEM) de la Universidad Francisco Marroquín.

Menos robos, pero aumentan las extorsiones

El investigador del Cien, David Casasola, detalló los cambios en la composición de los delitos que afectan a las víctimas.

Según explicó, la tasa de victimización registró su mayor caída anual desde el 2020, aunque las extorsiones aumentaron frente a otros hechos delictivos.

“El principal hallazgo para el 2026 es que la tasa de victimización bajó 3.1 puntos porcentuales respecto al 2025, de 19% a 15.9%, la mayor caída anual desde el 2020. Asimismo, la composición de los delitos cambió, pues, aunque robo y asalto sigue siendo el delito más mencionado, su participación bajó de 60% en el 2019, a 39.9% en el 2026 y en contraste, la extorsión subió: de 6.6% en el 2019 a 21.1% en el 2026”, informó el investigador.

Con esta tendencia, una de cada cinco víctimas en Guatemala es extorsionada, lo que convierte a este delito en el segundo más recurrente, después de los robos y asaltos. Las estafas ocupan el siguiente lugar, con el 17%, según la información proporcionada por los encuestados.

Seis de cada 10 delitos no se denuncian

La disminución de la victimización no se refleja necesariamente en las estadísticas oficiales, pues una proporción cada vez mayor de los delitos no se denuncia. El Cien denomina a este fenómeno "cifra gris", que comprende los hechos delictivos que las víctimas deciden no reportar ante las autoridades.

Casasola explicó que este indicador volvió a aumentar en el 2026, después de una reducción entre el 2022 y 2025.

“Existe una cifra gris, que significa que las víctimas de un delito deciden no denunciar… subieron de 55.7% en el 2025, a 60.6% en el 2026, revirtiendo la reducción observada entre el 2022 y 2025 y llegando a que seis de cada 10 delitos no fueran recogidos en las estadísticas oficiales”, especificó.

Entre las razones para no denunciar, el 46.6% de las personas señaló problemas relacionados con el sistema de justicia y las autoridades. Entre los motivos específicos figuran la desconfianza en las instituciones (20.8%), la percepción de que denunciar “no sirve de nada” (18.1%) y el temor a represalias (16.1%).

Estos datos reflejan las dificultades para que los hechos delictivos sean reportados y registrados oficialmente, lo que limita la información disponible para dimensionar la incidencia de la delincuencia.

Entre las víctimas que sí presentaron una denuncia, el 51.1% acudió a la Policía Nacional Civil (PNC), mientras que el 41.2% lo hizo ante el Ministerio Público (MP).

CIEN pide recuperar la confianza en las denuncias

Ante los resultados, Casasola destacó la necesidad de retomar las mediciones oficiales de victimización y percepción de violencia, así como fortalecer la capacidad de investigación de las instituciones para mejorar la respuesta ante los delitos.

“Urge retomar la elaboración oficial de encuestas de victimización y percepción de violencia y publicarlas periódicamente; evaluar el impacto de las medidas de seguridad que se implementan; fortalecer la capacidad de investigación de las instituciones para recuperar la confianza en la denuncia; y comunicar ampliamente los resultados del desempeño institucional”, afirmó.

Lea también: Salubristas huyen de hombres armados durante asalto en Villa Nueva mientras entregaban vitaminas a la población