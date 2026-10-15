“La Patrona”, exreina de belleza capturada por tercera vez: qué revelan las investigaciones por extorsión

Investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil (PNC) recapturaron este jueves 15 de octubre a Cindy “N”, de 21 años, alias La Patrona, durante un operativo efectuado en el barrio El Calvillo, zona 3 de Escuintla.

Según informó la PNC, la joven era requerida por un juzgado de Totonicapán por el delito de extorsión. Esta es la tercera ocasión en menos de un año en que las autoridades reportan su detención por señalamientos relacionados con ese delito.

La detenida también participó en un certamen de belleza en el 2023, antes de las capturas registradas por las autoridades.

Las capturas anteriores de “La Patrona”

De acuerdo con los antecedentes policiales, Cindy “N” fue detenida por primera vez el 28 de noviembre del 2025, en cumplimiento de una orden de captura emitida por un juzgado de Escuintla por el delito de extorsión.

Alias "La Patrona", fue capturada en mayo del presente año en La Gomera, Escuintla, por los delitos de extorsión y extorsión en forma continuada y en noviembre del 2025 fue capturada también por extorsión. #OperaciónCentinela #EstamosCumpliendo #ProtegerYServir https://t.co/UQuFQ5DW0D — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 15, 2026

Posteriormente, en mayo del 2026, investigadores de la Dipanda y de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) la recapturaron en La Gomera, Escuintla.

En esa ocasión, las autoridades informaron que tenía dos órdenes de aprehensión emitidas por juzgados de Guatemala y Chimaltenango, por los delitos de extorsión y extorsión en forma continuada.

Con la nueva detención del 15 de octubre, alias La Patrona suma tres capturas reportadas por la PNC entre noviembre del 2025 y octubre del 2026.

En mayo del 2026, Cindy “N”, alias “La Patrona”, fue detenida en La Gomera, Escuintla, por dos órdenes de captura relacionadas con extorsión y extorsión en forma continuada. (Foto: Prensa Libre, PNC)

Qué revelaron las investigaciones anteriores

Durante la captura de mayo, la PNC informó que Cindy “N” presuntamente recibía depósitos bancarios procedentes de extorsiones que, según las investigaciones, eran realizadas por su hermano, Elfego “N”.

De acuerdo con la información policial divulgada entonces, el hombre permanece recluido desde el 2017 en la Granja Penal Canadá, en Escuintla, sindicado de portación ilegal de arma de fuego. También era investigado por presunta venta de droga al menudeo.

La PNC no precisó en su nuevo reporte si la orden emitida por el juzgado de Totonicapán está relacionada con los casos anteriores ni explicó las circunstancias procesales que permitieron que la joven estuviera en libertad después de sus primeras dos detenciones.

La recaptura se efectuó en cumplimiento de una nueva orden judicial por extorsión.

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