Capturan a hombre señalado de amputar el brazo a su madre en Chisec, Alta Verapaz

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este sábado 13 de septiembre sobre la captura de Franklin “N”, de 23 años.



Agregó que el sospechoso fue aprehendido por agentes de la Comisaría 52, luego de haber sido retenido por un grupo de vecinos de la aldea San Francisco Las Mercedes, municipio de Chisec, Alta Verapaz.



Según la denuncia, el capturado atacó a machetazos a su madre, una mujer de 50 años.



“Como resultado del ataque con arma blanca, la mujer perdió el brazo derecho; además, presentaba otras heridas cortantes en diferentes partes del cuerpo”, afirmó la PNC.





La víctima fue trasladada de inmediato a un hospital, mientras que su hijo fue presentado ante el juez competente, añadió la entidad.



El hecho se registró el viernes 12 de septiembre, y usuarios en redes sociales compartieron videos que mostraban a la mujer herida y al presunto agresor retenido.

