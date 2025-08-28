Capturan a integrantes de “Los Chipilines” por supuesto robo y hurto de vehículos

Justicia

Capturan a integrantes de “Los Chipilines” por supuesto robo y hurto de vehículos

La PNC informó de la captura de integrantes de “Los Chipilines” señalados de varios delitos.

|

Investigadores en allanamientos para capturar a integrantes de la estructura criminal "Los Chipilines". (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que, en seguimiento a la investigación sobre la estructura criminal “Los Chipilines”, este jueves 28 de agosto ejecuta 48 allanamientos.

Según la PNC, la referida estructura se dedica a delitos contra la vida, así como al robo y hurto de motocicletas y vehículos, entre otros ilícitos.

Añadió que los integrantes de esta estructura despojan de sus pertenencias y vehículos a sus víctimas bajo amenazas de muerte.

La Subdirección General de Investigación Criminal, a través de la Delegación de Investigación, ejecuta los allanamientos en Escuintla, Guatemala y Chiquimula.

EN ESTE MOMENTO

Tráfico vehicular en la ciudad de Guatemala

Guatemala tiene cuatro de los 10 puntos con más contaminación del aire en Latinoamérica

Trámite de antecedentes policiales en Guatemala: ciudadanos realizan gestión en línea o en comisarías de la PNC, con costo de Q30 y requisitos obligatorios.

¿Cómo solicitar y pagar los antecedentes policiales en Guatemala en el 2025?

Los operativos continúan y también participan fiscales del Ministerio Público.

Algunos de los capturados son señalados de hasta cuatro delitos, según el informe policial.

Para leer más: Capturan a cuatro miembros de banda que robaba motos y carros y luego los vendían entre Q500 y Q15 mil

Supuestos delincuentes detenidos

  • Carlos “N”. Delitos: conspiración para hurto, conspiración para robo agravado, comercialización de vehículos y similares.
  • Osiel “N”. Delitos: conspiración para hurto, conspiración para robo agravado, asociación ilícita, comercialización de vehículos y similares.
  • Ronal “N”. Delitos: comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional.
  • Lester “N”. Delitos: conspiración para asesinato y asociación ilícita.
  • Mario “N”. Delitos: conspiración para asesinato y asociación ilícita.
  • José “N”. Delitos: asociación ilícita y conspiración para robo agravado.
  • Wilmwer “N”. Delitos: comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional.
  • Héctor “N”. Delitos: conspiración para asesinato, asociación ilícita, comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Captura Policía Nacional Civil Chiquimula Delitos contra la vida Escuintla Robo de vehículos 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre