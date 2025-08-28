Capturan a integrantes de “Los Chipilines” por supuesto robo y hurto de vehículos

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que, en seguimiento a la investigación sobre la estructura criminal “Los Chipilines”, este jueves 28 de agosto ejecuta 48 allanamientos.

Según la PNC, la referida estructura se dedica a delitos contra la vida, así como al robo y hurto de motocicletas y vehículos, entre otros ilícitos.

Añadió que los integrantes de esta estructura despojan de sus pertenencias y vehículos a sus víctimas bajo amenazas de muerte.

La Subdirección General de Investigación Criminal, a través de la Delegación de Investigación, ejecuta los allanamientos en Escuintla, Guatemala y Chiquimula.

Los operativos continúan y también participan fiscales del Ministerio Público.

Algunos de los capturados son señalados de hasta cuatro delitos, según el informe policial.

Supuestos delincuentes detenidos