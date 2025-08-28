Justicia
Capturan a integrantes de “Los Chipilines” por supuesto robo y hurto de vehículos
La PNC informó de la captura de integrantes de “Los Chipilines” señalados de varios delitos.
Investigadores en allanamientos para capturar a integrantes de la estructura criminal "Los Chipilines". (Foto Prensa Libre: PNC)
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que, en seguimiento a la investigación sobre la estructura criminal “Los Chipilines”, este jueves 28 de agosto ejecuta 48 allanamientos.
Según la PNC, la referida estructura se dedica a delitos contra la vida, así como al robo y hurto de motocicletas y vehículos, entre otros ilícitos.
Añadió que los integrantes de esta estructura despojan de sus pertenencias y vehículos a sus víctimas bajo amenazas de muerte.
La Subdirección General de Investigación Criminal, a través de la Delegación de Investigación, ejecuta los allanamientos en Escuintla, Guatemala y Chiquimula.
Los operativos continúan y también participan fiscales del Ministerio Público.
Algunos de los capturados son señalados de hasta cuatro delitos, según el informe policial.
Supuestos delincuentes detenidos
- Carlos “N”. Delitos: conspiración para hurto, conspiración para robo agravado, comercialización de vehículos y similares.
- Osiel “N”. Delitos: conspiración para hurto, conspiración para robo agravado, asociación ilícita, comercialización de vehículos y similares.
- Ronal “N”. Delitos: comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional.
- Lester “N”. Delitos: conspiración para asesinato y asociación ilícita.
- Mario “N”. Delitos: conspiración para asesinato y asociación ilícita.
- José “N”. Delitos: asociación ilícita y conspiración para robo agravado.
- Wilmwer “N”. Delitos: comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional.
- Héctor “N”. Delitos: conspiración para asesinato, asociación ilícita, comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional.