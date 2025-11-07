Capturan a miembros del Barrio 18 que extorsionaban a empresa de bebidas y depositaban el dinero en cuentas ajenas

Una investigación reveló cómo integrantes del Barrio 18 extorsionaban a una empresa de bebidas gaseosas, y el dinero era depositado en cuentas bancarias ajenas. Durante nueve allanamientos realizados en la Ciudad de Guatemala, Villa Nueva y Jalapa, la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a seis integrantes de la estructura criminal.

Las pesquisas demuestran que los capturados operaban en las zonas 17 y 18, así como en Ciudad Real, zona 12 de Villa Nueva.

“Los detenidos prestaban sus cuentas bancarias y, en algunos casos, engañaban a personas para que las facilitaran. El dinero que recibían era producto de extorsión”, indicó el encargado del caso.

Agregó que la empresa pagaba para evitar que el Barrio 18 asesinara a los pilotos repartidores.

“Esos detenidos son parte de la pandilla que ha disparado contra los pilotos repartidores en la Ciudad de Guatemala”, comentó.

Los presuntos pandilleros capturados:

Jhareth Vanessa "N", de 33 años

Alison Daniela "N", 26

Carlos Eduardo "N", 26

Lorena Yulissa "N", 23

Andrea Yamileth "N", 23

Kristel Daniela "N", 20

Las pesquisas confirman que los capturados tenían comunicación directa con pandilleros del Barrio 18 recluidos en el Preventivo para Varones de la zona 18 y en Fraijanes 2.

“Son parte de los extorsionistas que trabajan para la Rueda del Barrio 18, liderada por el Lobo”, señaló.

Los operativos fueron ejecutados por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión y la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de Pandillas (Dipanda) de la PNC.

Extorsionistas detenidos en 2025

La Policía Nacional Civil (PNC) indicó que, durante el año, ha capturado a 1 mil 529 presuntos extorsionistas, de los cuales 856 son mujeres.