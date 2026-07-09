Capturan a mujer y notifican a reo por secuestro exprés de un hombre en Coatepeque

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este jueves 9 de julio sobre la captura de una mujer y la notificación a un reo por un caso de plagio o secuestro.

Añadió que investigadores de la Dirección Especializada en Investigación Criminal dieron seguimiento a un hecho ocurrido el pasado 24 de junio en Coatepeque, Quetzaltenango.

Según la PNC, ese día hubo disparos, una agresión y el secuestro exprés de un hombre.

Informó que agentes recapturaron a Evelin “N”, de 28 años, en la aldea Betania, Coatepeque, por el delito de plagio o secuestro.

Afirmó que el día del hecho, agentes también detuvieron a Yonic “N”, de 34 años, quien permanece en prisión preventiva en el centro carcelario para hombres de Coatepeque, donde fue notificado de una nueva orden de aprehensión por el mismo delito.

Las órdenes fueron emitidas el 8 de julio del 2026 por un juzgado de la localidad, añadió la PNC.

Explicó que ambos fueron capturados inicialmente el 24 de junio por oponerse a una diligencia de allanamiento y obstaculizar la labor policial durante las investigaciones relacionadas con el caso de plagio o secuestro.

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Posteriormente, la mujer recuperó su libertad, mientras que el hombre continuó en prisión preventiva. Ahora, ambos enfrentan un proceso por el delito de plagio o secuestro.

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