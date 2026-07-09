Capturan a mujer y notifican a reo por secuestro exprés de un hombre en Coatepeque

Justicia

Capturan a mujer y notifican a reo por secuestro exprés de un hombre en Coatepeque

Las autoridades continúan con la investigación del secuestro de un hombre en Coatepeque, Quetzaltenango.

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Evelin capturada en Coatepeque por caso de secuestro

Evelin “N” capturada en Coatepeque por un caso de secuestro. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este jueves 9 de julio sobre la captura de una mujer y la notificación a un reo por un caso de plagio o secuestro.

Añadió que investigadores de la Dirección Especializada en Investigación Criminal dieron seguimiento a un hecho ocurrido el pasado 24 de junio en Coatepeque, Quetzaltenango.

Según la PNC, ese día hubo disparos, una agresión y el secuestro exprés de un hombre.

Informó que agentes recapturaron a Evelin “N”, de 28 años, en la aldea Betania, Coatepeque, por el delito de plagio o secuestro.

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Afirmó que el día del hecho, agentes también detuvieron a Yonic “N”, de 34 años, quien permanece en prisión preventiva en el centro carcelario para hombres de Coatepeque, donde fue notificado de una nueva orden de aprehensión por el mismo delito.

Las órdenes fueron emitidas el 8 de julio del 2026 por un juzgado de la localidad, añadió la PNC.

Explicó que ambos fueron capturados inicialmente el 24 de junio por oponerse a una diligencia de allanamiento y obstaculizar la labor policial durante las investigaciones relacionadas con el caso de plagio o secuestro.

Para leer más: Secuestros aumentan en Guatemala: Ministerio Público recibe 10 denuncias cada semana

Posteriormente, la mujer recuperó su libertad, mientras que el hombre continuó en prisión preventiva. Ahora, ambos enfrentan un proceso por el delito de plagio o secuestro.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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