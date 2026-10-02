Capturan a oficial de fiscalía que habría sustraído más de Q50 mil que eran parte de evidencia de una investigación

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Capturan a oficial de fiscalía que habría sustraído más de Q50 mil que eran parte de evidencia de una investigación

Encargada del almacén de evidencias de una fiscalía del Ministerio Público es capturada en Escuintla por dos delitos.

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Jennifer P es señalada de sustraer evidencia de investigación del MP

Jennifer P. es capturada por supuestamente sustraer evidencia de una investigación del MP. (Foto Prensa Libre: compartida por el Ministerio Público)

El Ministerio Público (MP) informó este viernes 2 de octubre sobre la captura de una oficial de fiscalía señalada de incumplimiento de deberes y peculado por sustracción.

El MP añadió que, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), efectuó dos diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en la colonia Hunapú, zona 5 de Escuintla.

“Como resultado, se coordinó la aprehensión de Jennifer P., quien tenía una orden de captura girada por el juzgado competente por los delitos de incumplimiento de deberes y peculado por sustracción”, indicó el ente investigador.

Según la investigación, la sospechosa, en su calidad de oficial de fiscalía y encargada del almacén de evidencias de una fiscalía del MP, habría omitido realizar las acciones necesarias para poner a disposición del fiscal encargado de una investigación la suma de Q56 mil 450 que custodiaba como evidencia en el ejercicio de sus funciones.

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Además, según el MP, se le imputa haber sustraído el dinero, ya que, cuando fue requerido para ser presentado como medio de prueba, el efectivo no fue localizado.

Para leer más: Exgerente de banco es condenada tras auditoría que detectó sustracción de Q80 mil

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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