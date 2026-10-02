Capturan a oficial de fiscalía que habría sustraído más de Q50 mil que eran parte de evidencia de una investigación

El Ministerio Público (MP) informó este viernes 2 de octubre sobre la captura de una oficial de fiscalía señalada de incumplimiento de deberes y peculado por sustracción.

El MP añadió que, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), efectuó dos diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en la colonia Hunapú, zona 5 de Escuintla.

“Como resultado, se coordinó la aprehensión de Jennifer P., quien tenía una orden de captura girada por el juzgado competente por los delitos de incumplimiento de deberes y peculado por sustracción”, indicó el ente investigador.

Según la investigación, la sospechosa, en su calidad de oficial de fiscalía y encargada del almacén de evidencias de una fiscalía del MP, habría omitido realizar las acciones necesarias para poner a disposición del fiscal encargado de una investigación la suma de Q56 mil 450 que custodiaba como evidencia en el ejercicio de sus funciones.

Además, según el MP, se le imputa haber sustraído el dinero, ya que, cuando fue requerido para ser presentado como medio de prueba, el efectivo no fue localizado.

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