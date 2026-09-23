Capturan a presunto integrante de la banda “El Canche”, señalada de robar motocicletas y automóviles

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que, en cumplimiento del Plan Centinela, agentes de la Comisaría 31 capturaron a José “N”, de 19 años.

La detención se registró la noche del martes 22 de septiembre durante un operativo en la aldea El Pilar, La Democracia, Escuintla.

José “N” fue detenido cuando se conducía en una motocicleta con reporte de robo desde el 17 de noviembre del 2021, añadió la PNC.

Según las investigaciones, el detenido sería presunto integrante de la banda denominada “El Canche”, dedicada al robo de motocicletas y automóviles.

El pasado 20 de septiembre, tres hombres señalados de pertenecer a esta estructura fueron capturados con dos vehículos con reporte de robo en el kilómetro 89 de La Democracia, Escuintla, recordó la PNC.

Capturas en otros operativos

En otros casos, la PNC reportó que Rony “N”, de 44 años, fue capturado por agentes de la Comisaría 31 en la colonia La Dignidad, Escuintla, por ser requerido por un juzgado de ese municipio por el delito de encubrimiento propio.

Además, en respuesta a una denuncia ciudadana, policías capturaron a Reginaldo “N”, de 36 años, en Sacapulas, Quiché, presunto responsable de intentar ingresar por la fuerza a un domicilio para agredir a su cónyuge, según la PNC.

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Manuel “N”, de 21 años, fue capturado por agentes antinarcóticos en la zona 1 de Retalhuleu, donde le incautaron varios envoltorios con marihuana.

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