Alias Sharky vuelve a ser detenido un mes después de salir de la cárcel

Justicia

Alias Sharky vuelve a ser detenido un mes después de salir de la cárcel

La captura del presunto pandillero ocurrió luego de una persecución que terminó cerca de un río de aguas negras, en Escuintla.

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La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a William N., de 24 años, alias “Sharky”, quien presuntamente pretendía atacar a varias personas en la colonia La Dignidad, Escuintla.

El presunto pandillero, señalado de pertenecer a la mara 18, salió hace un mes de la Granja Canadá, donde estuvo preso por delitos relacionados con hurto, posesión de droga para el consumo y portación ilegal de arma de fuego.

Este sábado 9 de mayo fue sorprendido presuntamente cuando cometía otro delito y, al percatarse de la presencia de agentes de la PNC, les disparó y huyó.

Luego de una persecución que finalizó en un río de aguas negras del sector, el hombre fue neutralizado.

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Las autoridades le incautaron una pistola Bull Cherokee, calibre 9 milímetros.

Según el reporte policial, alias Sharky es señalado de participar en extorsiones y ataques armados contra pilotos del transporte de pasajeros en Escuintla.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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