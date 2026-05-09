Alias Sharky vuelve a ser detenido un mes después de salir de la cárcel

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a William N., de 24 años, alias “Sharky”, quien presuntamente pretendía atacar a varias personas en la colonia La Dignidad, Escuintla.

El presunto pandillero, señalado de pertenecer a la mara 18, salió hace un mes de la Granja Canadá, donde estuvo preso por delitos relacionados con hurto, posesión de droga para el consumo y portación ilegal de arma de fuego.

Este sábado 9 de mayo fue sorprendido presuntamente cuando cometía otro delito y, al percatarse de la presencia de agentes de la PNC, les disparó y huyó.

Luego de una persecución que finalizó en un río de aguas negras del sector, el hombre fue neutralizado.

Las autoridades le incautaron una pistola Bull Cherokee, calibre 9 milímetros.

Según el reporte policial, alias Sharky es señalado de participar en extorsiones y ataques armados contra pilotos del transporte de pasajeros en Escuintla.