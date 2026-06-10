Capturan a presunto responsable de parricidio y femicidio en grado de tentativa en Escuintla

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este miércoles 10 de junio que, durante un allanamiento, agentes capturaron al presunto responsable de parricidio y femicidio en grado de tentativa.

Se trata de Rigoberto “N”, de 55 años, capturado por investigadores en la aldea Barrita Vieja, municipio de Puerto San José, Escuintla.

Según la PNC, el detenido presuntamente le practicó una cesárea a su hija, de 19 años, quien estaba en labor de parto, lo que le causó heridas a ella y a su bebé.

La institución añadió que ambos ingresaron el pasado 5 de junio a un centro asistencial en estado delicado.

En el allanamiento fueron localizados varios indicios que, según las autoridades, habrían sido utilizados para cometer los supuestos delitos.

Rigoberto “N” fue puesto a disposición del juzgado respectivo y la investigación continúa, añadió la PNC.

Para leer más: Mujer es detenida por presunta complicidad en secuestro y violación de una vecina

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.