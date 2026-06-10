Capturan a presunto responsable de parricidio y femicidio en grado de tentativa en Escuintla

Justicia

Capturan a presunto responsable de parricidio y femicidio en grado de tentativa en Escuintla

Capturado en Escuintla supuestamente intentó practicarle una cesárea a su hija, de 19 años, quien estaba en labor de parto.

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RIGOBERTO N, SEÑALADO DE PARRICIDIO Y FEMICIDIO

Rigoberto “N” es señalado de dos delitos en Puerto San José, Escuintla. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este miércoles 10 de junio que, durante un allanamiento, agentes capturaron al presunto responsable de parricidio y femicidio en grado de tentativa.

Se trata de Rigoberto “N”, de 55 años, capturado por investigadores en la aldea Barrita Vieja, municipio de Puerto San José, Escuintla.

Según la PNC, el detenido presuntamente le practicó una cesárea a su hija, de 19 años, quien estaba en labor de parto, lo que le causó heridas a ella y a su bebé.

La institución añadió que ambos ingresaron el pasado 5 de junio a un centro asistencial en estado delicado.

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En el allanamiento fueron localizados varios indicios que, según las autoridades, habrían sido utilizados para cometer los supuestos delitos.

Rigoberto “N” fue puesto a disposición del juzgado respectivo y la investigación continúa, añadió la PNC.

Para leer más: Mujer es detenida por presunta complicidad en secuestro y violación de una vecina

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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