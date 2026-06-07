Mujer es detenida por presunta complicidad en secuestro y violación de una vecina

Justicia

Mujer es detenida por presunta complicidad en secuestro y violación de una vecina

Capturan en Momostenango, Totonicapán, a mujer sospechosa de secuestro y complicidad en violación.

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ELENA N, SEÑALADA DE SECUESTRO EN MOMOSTENANGO

Elena “N” es capturada en Momostenango, Totonicapán, por un caso de secuestro. (Foto Prensa Libre: PNC)

En la aldea Pologuá, Momostenango, Totonicapán, fue capturada Elena “N”, de 38 años, a solicitud de un juzgado de la localidad, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

La detenida, capturada el sábado 6 de junio, es señalada de secuestro y violación en grado de complicidad.

Según la PNC, presuntamente la mujer, junto con su hijo, irrumpió en la vivienda de una vecina de 36 años la noche del pasado 2 de enero, debido a conflictos entre ambas.

De manera violenta, la ataron con una cuerda y la privaron de su libertad, según el informe policial.

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Luego le habrían quitado la ropa y, finalmente, la víctima habría sido violentada sexualmente. El caso continúa bajo investigación, afirmó la PNC.

Otra captura

En otro caso, la PNC informó que en Chinique, Quiché, fue capturado Raymundo “N”, de 53 años.

Para leer más: ¿Cómo operan las nuevas modalidades de secuestro en Guatemala?

Agentes lo capturaron cuando conducía la camioneta P-377LLZ, en la que transportaba nueve bolsas con cocaína y 210 “colmillos” vacíos, afirmó la PNC.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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