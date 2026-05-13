Capturan a presunto responsable del crimen de Aimee Ortiz López, hallada carbonizada en Chiquimula

La Fiscalía contra el Delito de Femicidio de la Región IV Nororiente coordinó este miércoles 13 de mayo con la Policía Nacional Civil (PNC) la captura de José G. y/o Jason P., señalado de haber dado muerte a Aimee Denise Ortiz López, de 37 años, cuyo cuerpo fue localizado carbonizado en un basurero ilegal de Chiquimula.

Según informó el Ministerio Público (MP), el detenido tiene una orden de aprehensión vigente por el delito de asesinato. La captura se efectuó en la aldea Los Jocotes, de la cabecera departamental de Zacapa.

La orden fue emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal y Narcoactividad de Turno de Chiquimula.

De acuerdo con la investigación preliminar, el 8 de mayo pasado Ortiz López se encontraba en un inmueble de la colonia Las Brisas, barrio El Molino, de la cabecera de Chiquimula, donde habría sostenido una discusión con el sindicado.

Las pesquisas del MP señalan que el sospechoso presuntamente le disparó, hecho que le ocasionó la muerte.

Posteriormente, según la investigación, el señalado habría trasladado el cadáver a un basurero situado en la aldea Vega Arriba, Chiquimula, donde intentó incinerarlo.

Hallazgo del cuerpo

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) identificó el lunes último a la víctima como Aimee Denise Ortiz López, La entidad forense estableció que la causa de muerte fue trauma craneoencefálico, aunque no reveló que pudo haber provocado ese tipo de lesión.

El hallazgo ocurrió a las 10.14 horas del sábado 9 de mayo, en un camino de terracería que conduce al río de la aldea Vega Arriba, Chiquimula, según el parte policial.

Las autoridades localizaron el cuerpo carbonizado de una mujer que en ese momento no había sido identificada.

La PNC detalló que la víctima vestía un pantalón negro tipo licra y una camisa blanca.

De acuerdo con el informe preliminar, Cristofer Barillas Ortiz, de 18 años e hijo de la víctima, indicó a las autoridades que Ortiz López salió de su vivienda el jueves 7 de mayo, a las 15 horas, aparentemente en estado de ebriedad y a bordo de una motocicleta tipo pasola gris.

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