Capturan a presuntos asaltantes y sicarios que se cambiaban de ropa tras delinquir para evadir la detención

Policías de la Comisaría 14 de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a dos presuntos motoladrones y sicarios, señalados de cometer asaltos y delitos contra la vida de ciudadanos en las calzadas San Juan y Roosevelt.

La PNC informó este miércoles 29 de abril que los detenidos fueron identificados como Cristián “N”, de 19 años, alias “El Niño Rata”, y Jonatan “N”, de 26 años, alias “El Grande”.

Añadió que ambos fueron interceptados tras una persecución que inició en la calzada Roosevelt y finalizó en la calzada San Juan, zona 7.

Agentes les incautaron una pistola ilegal, una tolva y seis municiones, así como dos celulares y prendas de vestir que utilizaban para cambiarse y pasar desapercibidos después de cometer los delitos.

Además, fue consignada la motocicleta en la que se transportaban.

Otra captura

En otro caso, investigadores del Departamento de Investigación contra el Delito de Femicidio reportaron que, en el sector conocido como La Cuchilla, El Mezquital, zona 12 de Villa Nueva, dieron cumplimiento a una orden de captura contra Milton “N”, de 25 años, por los delitos de robo agravado y asesinato en grado de tentativa.

De acuerdo con la PNC, el detenido presuntamente está relacionado con casos de asaltos en motocicleta en el sector de Pamplona, donde también disparan a sus víctimas para robarles sus pertenencias.

El Ministerio Público informó que de acuerdo con la investigación, el 27 de enero de este año, el sindicado, junto a otros dos hombres que se conducían en motocicletas, interceptaron a la víctima en la zona 13 capitalina, le robaron y le dispararon.

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