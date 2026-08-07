Capturan a presuntos responsables de disparar contra panameño que conducía tráiler en Santa Rosa

Justicia

Capturan a presuntos responsables de disparar contra panameño que conducía tráiler en Santa Rosa

Cuatro presuntos responsables de un ataque armado contra un piloto de tráiler fueron capturados durante una persecución en Santa Rosa.

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ATAQUE CONTRA PILOTO PANAMEÑO EN CUILAPA

Agentes custodian a cuatro presuntos responsables de disparar contra piloto panameño en Santa Rosa. (Foto Prensa Libre: PNC)

Una persecución policial culminó con la captura de cuatro hombres señalados de participar en un ataque armado contra el piloto de un vehículo de transporte pesado en Santa Rosa, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

El operativo se desarrolló la noche del jueves 6 de agosto en el kilómetro 63.5, en el ingreso a la aldea Agua Tibia, Cuilapa, luego de que agentes de la PNC recibieran la alerta sobre un vehículo en el que viajaban los presuntos responsables.

La víctima, un piloto panameño de 35 años, resultó herida de bala y fue trasladada al Hospital Regional de Cuilapa.

Durante la inspección del vehículo de los presuntos responsables, los agentes localizaron una pistola con municiones que, según la PNC, era portada sin la documentación correspondiente.

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Además, uno de los acompañantes del piloto del tráiler reconoció a los detenidos como presuntos autores del ataque.

Las autoridades investigan si el hecho está relacionado con un intento de asalto o un caso de extorsión.

Para leer más: Detienen a supuesto cabecilla de Los Frijoles, señalado de aprovechar los temblores para robar en viviendas y cosechas

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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