Capturan a presuntos responsables de disparar contra panameño que conducía tráiler en Santa Rosa

Una persecución policial culminó con la captura de cuatro hombres señalados de participar en un ataque armado contra el piloto de un vehículo de transporte pesado en Santa Rosa, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

El operativo se desarrolló la noche del jueves 6 de agosto en el kilómetro 63.5, en el ingreso a la aldea Agua Tibia, Cuilapa, luego de que agentes de la PNC recibieran la alerta sobre un vehículo en el que viajaban los presuntos responsables.

La víctima, un piloto panameño de 35 años, resultó herida de bala y fue trasladada al Hospital Regional de Cuilapa.

Durante la inspección del vehículo de los presuntos responsables, los agentes localizaron una pistola con municiones que, según la PNC, era portada sin la documentación correspondiente.

Además, uno de los acompañantes del piloto del tráiler reconoció a los detenidos como presuntos autores del ataque.

Las autoridades investigan si el hecho está relacionado con un intento de asalto o un caso de extorsión.

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