Capturan a quinto integrante de “Los Sara” en Guastatoya con armas y más de 400 municiones

Adolfo “N”, de 57 años, fue capturado tras un operativo desarrollado por unidades de investigación de la Policía Nacional Civil (PNC), con el apoyo de las Fuerzas Especiales de Policía y de Salud Policial, en la colonia Brisas del Pinal, Guastatoya, El Progreso.

La operación tenía como objetivo detenerlo y desarticular la estructura criminal “Los Sara”, dedicada al tráfico ilícito de personas hacia EE. UU., actividad conocida como coyotazgo, según la PNC.

Dentro de la vivienda se localizaron tres fusiles —uno marca Gilboa y dos Kalashnikov—, cuatro pistolas, 404 municiones de diverso calibre, 11 tolvas y un teléfono celular.

Aunque las armas de fuego contaban con documentación, fueron embaladas por la fiscalía para fortalecer la causa contra esta estructura.

El detenido también tiene una orden de captura vigente, emitida el 28 de enero pasado por un juzgado de Cobán, Alta Verapaz.

Según la investigación, este individuo es el quinto integrante de la estructura, por la cual se ejecutaron varios allanamientos el 30 de abril del 2023 en Petén, San Marcos y El Progreso.

En uno de los operativos, hubo un ataque armado contra investigadores de la DEIC, cuando intentaban capturar al cabecilla del grupo.