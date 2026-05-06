Capturan a supuestos integrantes de banda de asaltabuses que operaban en la capital

Justicia

Capturan a supuestos integrantes de banda de asaltabuses que operaban en la capital

La PNC capturó a cuatro personas sospechosas de asaltar a pasajeros de un bus en la capital.

|

time-clock

ASALTABUSES ZONA 17.

Agentes custodian a cuatro presuntos asaltabuses capturados en la zona 17. (Foto Prensa Libre: PNC)

Agentes de la Comisaría 12 de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a cuatro presuntos responsables de asaltar a pasajeros de un autobús extraurbano.

La PNC informó este miércoles 6 de mayo que las detenciones se registraron en un operativo desarrollado en un centro comercial de la ruta al Atlántico, zona 17.

Los capturados son Luis “N”, de 26 años, quien registra un antecedente por asociación ilícita en el 2019; Emely “N”, de 34; Susan “N”, de 24, y Kenet “N”, de 31.

Los cuatro fueron capturados tras la denuncia de ciudadanos que alertaron a los policías sobre un asalto.

EN ESTE MOMENTO

Juan Rodríguez durante audiencia en el Senado de Estados Unidos por nominación a embajador en Guatemala

EE. UU. mantendrá presión comercial y de contención migratoria sobre Guatemala, advierte analista

Right

Gasolinas pierden la mitad del efecto del subsidio por nueva alza, sectores argumentan que aumento es internacional

Right

Tras la alerta, los agentes ubicaron a los sindicados, a quienes les incautaron celulares que presuntamente habían sido robados a los pasajeros del transporte colectivo.

Según la investigación, se presume que los sospechosos forman parte de un grupo delincuencial dedicado a cometer robos contra usuarios de autobuses y en centros comerciales de distintas zonas de la capital.

Para leer más: “Les quitaron dinero y computadoras”: pasajero narra el tenso momento durante asalto a bus en Escuintla

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Asaltos a buses Delincuencia en Guatemala Zona 17 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Radio en Vivo 106.5 FM
'; $xhtml .= '