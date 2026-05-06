Capturan a supuestos integrantes de banda de asaltabuses que operaban en la capital

Agentes de la Comisaría 12 de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a cuatro presuntos responsables de asaltar a pasajeros de un autobús extraurbano.

La PNC informó este miércoles 6 de mayo que las detenciones se registraron en un operativo desarrollado en un centro comercial de la ruta al Atlántico, zona 17.

Los capturados son Luis “N”, de 26 años, quien registra un antecedente por asociación ilícita en el 2019; Emely “N”, de 34; Susan “N”, de 24, y Kenet “N”, de 31.

Los cuatro fueron capturados tras la denuncia de ciudadanos que alertaron a los policías sobre un asalto.

Tras la alerta, los agentes ubicaron a los sindicados, a quienes les incautaron celulares que presuntamente habían sido robados a los pasajeros del transporte colectivo.

Según la investigación, se presume que los sospechosos forman parte de un grupo delincuencial dedicado a cometer robos contra usuarios de autobuses y en centros comerciales de distintas zonas de la capital.

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