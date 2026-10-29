Capturan a tres guatemaltecos y cuatro salvadoreños con cargamento de droga en El Salvador

Tres guatemaltecos y cuatro salvadoreños fueron capturados con un cargamento de droga en El Salvador, informó este jueves 29 de octubre la Policía Nacional Civil (PNC) de ese país.

La información también fue compartida por Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad Pública y Justicia de El Salvador, quien calificó la incautación como “el decomiso más grande en la historia en suelo salvadoreño”.

“Gracias al excelente trabajo de nuestra Policía Nacional Civil y al apoyo de nuestros binomios caninos, hemos capturado en flagrancia a siete sujetos, tres de ellos de nacionalidad guatemalteca, que se dedicaban a distribuir droga en nuestro país”, remarcó el funcionario.

Indicó que los capturados serán procesados por los delitos de tráfico ilícito, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero.

Reiteró que esta es la mayor incautación de droga por vía terrestre efectuada por las fuerzas del orden, aunque no precisó qué tipo de droga es.

“Son 150 mil porciones de droga que no llegarán a la sociedad salvadoreña”, agregó el funcionario.

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Según Villatoro, El Salvador no es territorio para el narcotráfico ni para ningún otro ilícito.

Afirmó que las autoridades cuentan con las herramientas y capacidades necesarias para combatir a quienes pretendan delinquir y llevarlos ante la justicia.

Capturados con droga

Villatoro compartió la lista de los guatemaltecos y salvadoreños capturados durante el operativo.

Guatemaltecos

Héctor “N”

Juan “N”

Juan “N”

Salvadoreños

Katia “N”

Carlos “N”

Cristina “N”

Manuel “N”

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